Xiaomi’nin ince ve manyetik powerbank modeli global sitede listelendi

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Xiaomi, manyetik şarj destekli ultra ince taşınabilir bataryasıyla küresel pazara adım atmaya hazırlanıyor. Çin’de tanıtılan ve şimdi markanın global sitesinde de listelenen Super Slim Magnetic Power Bank 5000 modeli, özellikle MagSafe uyumlu iPhone’larla uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Sadece 8.7 mm kalınlığında olan bu model, hem tasarımı hem de sunduğu işlevsellikle fark yaratmayı hedefliyor.

5.000 mAh kapasiteye sahip olan bu kompakt cihaz, yüksek yoğunluklu lityum kobalt oksit pil kullanıyor. Xiaomi, bataryanın 300 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %80’inden fazlasını koruyabildiğini belirtiyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan cihaz, 5W, 7.5W, 10W ve 15W seviyelerinde farklı güçlerde şarj edebiliyor. Bununla birlikte, USB-C bağlantısı üzerinden 22.5W’a kadar kablolu şarj desteği de sunuluyor. Yani hem kablosuz hem de kablolu kullanım senaryolarında esneklik sağlıyor.

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Renk seçenekleriyle de göz dolduran powerbank, siyah, altın, mor ve mavi olmak üzere dört farklı tonla geliyor. Dış yüzeyi alüminyum malzemeden üretilmiş olan cihaz, yalnızca hafifliğiyle değil, aynı zamanda 12.000 kez/saniye sıcaklık ölçümü yapabilen çift NTC sensör sistemiyle de teknik açıdan güçlü bir yapıya sahip. İçerisinde bulunan 17 adet N52 sınıfı neodimyum mıknatıs ise 10N seviyesine kadar manyetik kuvvet sağlayarak cihaza sağlam bir tutunma gücü kazandırıyor. Bu özellik sayesinde iPhone'larla olan bağlantı oldukça sabit ve güvenli kalıyor.

Xiaomi’nin bu yeni aksesuarı, özellikle iPhone kullanıcılarını hedef alırken, minimal tasarım tercih eden tüm kullanıcılar için de güçlü bir alternatif sunuyor. Henüz fiyatı ve çıkış tarihi netleşmiş değil ancak global listelemeyle birlikte satışın çok yakında başlaması bekleniyor.

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