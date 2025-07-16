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    Xiaomi’nin ince ve manyetik powerbank modeli global sitede listelendi

    Xiaomi, manyetik şarj destekli powerbank modeliyle küresel sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 5.000 mAh kapasiteli Super Slim Magnetic Power Bank 5000 hem kablosuz hem de kablolu hızlı şarj desteği sunuyor

    Xiaomi’nin ince ve manyetik powerbank modeli global sitede! Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, manyetik şarj destekli ultra ince taşınabilir bataryasıyla küresel pazara adım atmaya hazırlanıyor. Çin’de tanıtılan ve şimdi markanın global sitesinde de listelenen Super Slim Magnetic Power Bank 5000 modeli, özellikle MagSafe uyumlu iPhone’larla uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor. Sadece 8.7 mm kalınlığında olan bu model, hem tasarımı hem de sunduğu işlevsellikle fark yaratmayı hedefliyor.

    5.000 mAh kapasiteye sahip olan bu kompakt cihaz, yüksek yoğunluklu lityum kobalt oksit pil kullanıyor. Xiaomi, bataryanın 300 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %80’inden fazlasını koruyabildiğini belirtiyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan cihaz, 5W, 7.5W, 10W ve 15W seviyelerinde farklı güçlerde şarj edebiliyor. Bununla birlikte, USB-C bağlantısı üzerinden 22.5W’a kadar kablolu şarj desteği de sunuluyor. Yani hem kablosuz hem de kablolu kullanım senaryolarında esneklik sağlıyor.

    Renk seçenekleriyle de göz dolduran powerbank, siyah, altın, mor ve mavi olmak üzere dört farklı tonla geliyor. Dış yüzeyi alüminyum malzemeden üretilmiş olan cihaz, yalnızca hafifliğiyle değil, aynı zamanda 12.000 kez/saniye sıcaklık ölçümü yapabilen çift NTC sensör sistemiyle de teknik açıdan güçlü bir yapıya sahip. İçerisinde bulunan 17 adet N52 sınıfı neodimyum mıknatıs ise 10N seviyesine kadar manyetik kuvvet sağlayarak cihaza sağlam bir tutunma gücü kazandırıyor. Bu özellik sayesinde iPhone'larla olan bağlantı oldukça sabit ve güvenli kalıyor.

    Xiaomi’nin bu yeni aksesuarı, özellikle iPhone kullanıcılarını hedef alırken, minimal tasarım tercih eden tüm kullanıcılar için de güçlü bir alternatif sunuyor. Henüz fiyatı ve çıkış tarihi netleşmiş değil ancak global listelemeyle birlikte satışın çok yakında başlaması bekleniyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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