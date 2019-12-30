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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ortaya çıkan erken mühendislik örneği Comet Lake-S işlemcisi LGA 1159 soketini taşıyor

    Intel’in 14 nm nodunu son kez kullanacağı Comet Lake-S ailesinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlerde yer alan yonga farklı bir sokete sahip.
    18 sn.
    2
    2
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ortaya çıkan erken mühendislik örneği Comet Lake-S işlemcisi LGA 1159 soketini taşıyor
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    Yarı iletken devi Intel Comet Lake-S işlemci ailesinde soket değişikliğine hazırlanıyor. Son gelen haberlerde yer alan model şu ana kadar bilinen soketten farklı bir yapıya sahip görünüyor.

     

    Çinli teknoloji forumlarında paylaşılan Core i5-10400, 6 çekirdek 12 izlekli bir yapıda 12 MB’lık L3 önbelleğiyle desteklenirken 1.5 MB kapasiteli L2 önbelleği mevcut.

    LGA 1159 soket

    3.5 GHz’lik boost frekansta görev yapan yonganın dikkat çeken tarafı ise taşıdığı pin sayısı. Bilinenin aksine LGA 1159 sokete sahip yonganın yayınlanan fotoğraflarından da görüldüğü üzere PCB’de daha fazla yer kalmamış.

    Ortaya çıkan erken mühendislik örneği Comet Lake-S işlemcisi LGA 1159 soketini taşıyor
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor"

    Diğer taraftan Intel’in tepe model Core i9-10900K işlemcisinin KF son ekiyle geleceği aktarılırken, Intel’in Comet Lake-S ailesinde UHD 730 entegre grafik birimine yer vereceği söyleniyor. Son olarak yongaların önümüzdeki CES fuarında tanıtılmasının beklendiğini belirterek sözlerimizi noktalayalım.



    https://wccftech.com/intel-10th-generation-comet-lake-s-es-cpus-get-pictured-and-cpuz-leaked-feature-uhd730-and-based-on-socket-1159-lga/ Yorum Yaz
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