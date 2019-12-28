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    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor

    Mavi ekip 10. nesil ile birlikte tekrar donanımsal geliştirmeye gidecek. Son gelen haberlerde yeni nesil işlemcilere yer verildi.
    21 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Coffee Lake ile başladığı yükseltmelerine Comet Lake’le devam edeceğe benziyor. Son paylaşılan listeye göre firma geçtiğimiz günlerde paylaştığımız üzere i3 işlemcilerine ve i5 işlemcilerine de sanal izlek desteği getirirken tepe modelde 5.3 GHz’lik frekansla karşımıza çıkabilir.

    Core i9-10900K

    Tepe modelle başlayalım. Core i9-10600K uzun zamandır sızdığı üzere 10 çekirdek 20 izlekli bir yapıda 20 MB tampon bellekle desteklenmiş. 125 watt TDP sınırı içerisinde görev yapacak yonga verilen fazladan 30 watt sayesinde eğer soğutma çözümü de uygunsa anlık olarak 5.3 GHz’e normal koşullarda ise 5.2 GHz’e yükselecek.

    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor
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    Turbo Boost 3.0 ile gelecek modelin tüm çekirdeklerle ulaşılan değerse şartlar elverişliyse 4.9 GHz olarak belirlenmiş. Ek olarak İşlemci 2933 MHz’e kadar çift kanal belleklerle çalışacak çözüm aktif çekirdek grubu iyileştirmesi içerecek.

    Core i7-10700K

    i7 ailesinde ise CF-R’teki i9 modellerinin konfigürasyonu yer alacak. 8/16 yapıda 12 MB önbellek taşıyacak Core i9-10600K 3.8 GHz’lik taban frekanstan 5.0 GHz’e tek çekirdeğiyle, 4.7 GHz’e de tüm çekirdeğiyle tırmanacak. Fiyatlandırma olaraksa 350-400 dolar bandından bahsedilmekte.

    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor
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    Core i5-10600K

    Intel’in 14 nm nodundan çıkacak son nesilde i5 ailesi de Coffe Lake’teki i7 sınıfının yerini alıyor. Core i9-10600K 6 çekirdek 12 izleğiyle ağabeyinde olduğu gibi 12 MB önbellek barındıracak.

    Eğer doğru bir fiyat politikası izlenirse Core i5 10600K önümüzdeki dönemde bütçe/performans sınıfının kesiştiği seviyede çokça konuşulan bir model olabilir.

    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor
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     Tabi anakart fiyatları da önemli, zira AMD tarafında uygun fiyatlı anakartlarda dahi hızaşırtma mümkün. 220-270 dolar sularında seyredecek fiyatıyla yonga Ryzen 5 serisinin karşısında biraz dezavantaja sahip olabilir.

    Core i3-10350K

    Son dönemde en çok heyecan uyandıran işlemci sınıflarından birisi i3 şüphesiz. Önce 4 çekirdeğe güncellenen aile şimdi de 4 çekirdek 8 izleğiyle Kaby Lake’te i7 olarak satılan yongaların karşısına çıkacak.

    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor
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     Özellikle de Core i3-10350K hızaşırtma kilidinin açık olması ve 8 MB önbellekle desteklenmesi nedeniyle görünen o ki sık sık Core i7-7700K-6700K karşılaştırmalarında karşımıza çıkacak. Yonga rekabetçi bir fiyatlandırma ile bir çok kısıtlı bütçe çerçevesinde toplanan sistemde kendisine yer edinebilir.

    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor
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    Ayrıca Bkz. "Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek"

    Son olarak 400 serisi anakartlarla kullanılacak yongalar LGA 1200 soketle gelecekler ki Intel beklendiği üzere yine geriye dönük uyumluluk sunmayacak.

    Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor
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    Buna karşın eldeki soğutucuların Comet Lake işlemcileriyle kullanımı mümkün görünüyor. Son olarak çıkış tarihi olarak önümüzdeki Şubat ayı tahmin ediliyor.



    https://wccftech.com/intel-10th-gen-comet-lake-s-desktop-cpu-lineup-specs-confirmed/ Yorum Yaz
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Furky! 13 dk.
    4790k'mın artık çok çekirdekli işlerde/oyunlarda isteklerime cevap verememeye başladığını düşünmeye başladıktan sonra en az 6 sene sorunsuz ve üst seviyede hizmet verecek yeni işlemcim sanırım 10900k veya 10700k olacak gibi.
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    WARTIME 9 dk.
    10-20 kesınlıkle gereksız olmus neden mı? Yayın veya render yanı kısaca ıs ıcın pc alacak kısı zaten gıdıp 3900x -50x - 60x - 70x -90x alır.Hem ucuza mal eder hemde daha hızlı ısını halleder.
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    Spinata 7 dk.
    Bu seride k almak anlamsız gibi. 10/20 tüm çekirdekler 4.6 65w diyor, insanın inanası gelmiyor.
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    12 Angry Men 4 dk.
    2014 den beri sistem toplamıyorum. Yeni ryzen 4000 serisi ve intelin yenisi serisi çıksın belki sistem toplarım. Bakalım hangi işlemci daha iyi olacak.
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    Mr. Jingles 3 dk.
    Vay be bir zamanlar tepe modellerinde 4/8 konfigürasyonu kullanan Intel şimdi i3’te 4/8 kullanıyor. Bundan 5 yıl önce i3’te 4/8 kullanacak deselerdi bir tarafımla gülerdim. AMD nelere kadirsin sen be.
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