Intel’in Comet Lake ailesi sızdı: Core i9-10900K 5.3 GHz’e ulaşıyor

Intel Coffee Lake ile başladığı yükseltmelerine Comet Lake’le devam edeceğe benziyor. Son paylaşılan listeye göre firma geçtiğimiz günlerde paylaştığımız üzere i3 işlemcilerine ve i5 işlemcilerine de sanal izlek desteği getirirken tepe modelde 5.3 GHz’lik frekansla karşımıza çıkabilir.

Core i9-10900K

Tepe modelle başlayalım. Core i9-10600K uzun zamandır sızdığı üzere 10 çekirdek 20 izlekli bir yapıda 20 MB tampon bellekle desteklenmiş. 125 watt TDP sınırı içerisinde görev yapacak yonga verilen fazladan 30 watt sayesinde eğer soğutma çözümü de uygunsa anlık olarak 5.3 GHz’e normal koşullarda ise 5.2 GHz’e yükselecek.

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Turbo Boost 3.0 ile gelecek modelin tüm çekirdeklerle ulaşılan değerse şartlar elverişliyse 4.9 GHz olarak belirlenmiş. Ek olarak İşlemci 2933 MHz’e kadar çift kanal belleklerle çalışacak çözüm aktif çekirdek grubu iyileştirmesi içerecek.

Core i7-10700K

i7 ailesinde ise CF-R’teki i9 modellerinin konfigürasyonu yer alacak. 8/16 yapıda 12 MB önbellek taşıyacak Core i9-10600K 3.8 GHz’lik taban frekanstan 5.0 GHz’e tek çekirdeğiyle, 4.7 GHz’e de tüm çekirdeğiyle tırmanacak. Fiyatlandırma olaraksa 350-400 dolar bandından bahsedilmekte.

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Core i5-10600K

Intel’in 14 nm nodundan çıkacak son nesilde i5 ailesi de Coffe Lake’teki i7 sınıfının yerini alıyor. Core i9-10600K 6 çekirdek 12 izleğiyle ağabeyinde olduğu gibi 12 MB önbellek barındıracak.

Eğer doğru bir fiyat politikası izlenirse Core i5 10600K önümüzdeki dönemde bütçe/performans sınıfının kesiştiği seviyede çokça konuşulan bir model olabilir.

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Tabi anakart fiyatları da önemli, zira AMD tarafında uygun fiyatlı anakartlarda dahi hızaşırtma mümkün. 220-270 dolar sularında seyredecek fiyatıyla yonga Ryzen 5 serisinin karşısında biraz dezavantaja sahip olabilir.

Core i3-10350K

Son dönemde en çok heyecan uyandıran işlemci sınıflarından birisi i3 şüphesiz. Önce 4 çekirdeğe güncellenen aile şimdi de 4 çekirdek 8 izleğiyle Kaby Lake’te i7 olarak satılan yongaların karşısına çıkacak.

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Özellikle de Core i3-10350K hızaşırtma kilidinin açık olması ve 8 MB önbellekle desteklenmesi nedeniyle görünen o ki sık sık Core i7-7700K-6700K karşılaştırmalarında karşımıza çıkacak. Yonga rekabetçi bir fiyatlandırma ile bir çok kısıtlı bütçe çerçevesinde toplanan sistemde kendisine yer edinebilir.

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Ayrıca Bkz. "Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek"

Son olarak 400 serisi anakartlarla kullanılacak yongalar LGA 1200 soketle gelecekler ki Intel beklendiği üzere yine geriye dönük uyumluluk sunmayacak.

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Buna karşın eldeki soğutucuların Comet Lake işlemcileriyle kullanımı mümkün görünüyor. Son olarak çıkış tarihi olarak önümüzdeki Şubat ayı tahmin ediliyor.

https://wccftech.com/intel-10th-gen-comet-lake-s-desktop-cpu-lineup-specs-confirmed/