Ortery dünyanın ilk 3D fotokopi cihazını satışa sundu

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Üç boyutlu fotokopi çıktıları almak artık hayal değil. Ortery firması yaptığı açıklama ile dünyanın ilk 3D fotokopi makinesini duyurdu. Photosimile 5000 adı verilen yeni makine, DSLR fotoğraf makinesine, otomatik kamera pozisyonlama cihazına, ışık kabinine ve tüm bunları tek bir panelde kontrol etmenizi sağlayan özel bir yazılıma sahip. 360 derecelik her dönüşte 72 adet fotoğraf çekebilen cihazda, 6500K seviyesinde ışıklandırma sağlayan dört adet gün ışığı lambası bulunuyor.Cihaz ile çekilen fotoğrafların yazılım üzerinde bir araya getirilmesiyle birlikte ortaya dikkat çekici 3D görüntüler çıkartılabiliyor.

Özellikle ticari ürün çekimleri için geliştirilen Photosmile 5000, çıktıları GIF veya Flash formatıyla birlikte Real3D formatını kullanarak üç boyutlu Microsoft Silverlight animasyonu olarak ta sunabiliyor. Özel yazılım sayesinde kullanıcılar, Photosimile 5000'deki kamera ayarlarını, kameranın pozisyonunu, döner platform hareketlerini ve fotoğraf çekimini kontrol edebiliyor, ihtiyaçları doğrultuısunda özelleştirilebiliyorlar. Ortery, dünyanın ilk 3D fotokopi cihazı olarak tanımlandığı Photosmile 5000'i yurt dışında 17000$'lık etiket fiyatıyla satışa sunuyor.

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