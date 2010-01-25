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Ortery dünyanın ilk 3D fotokopi cihazını satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ortery dünyanın ilk 3D fotokopi cihazını satışa sundu
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Üç boyutlu fotokopi çıktıları almak artık hayal değil. Ortery firması yaptığı açıklama ile dünyanın ilk 3D fotokopi makinesini duyurdu. Photosimile 5000 adı verilen yeni makine, DSLR fotoğraf makinesine, otomatik kamera pozisyonlama cihazına, ışık kabinine ve tüm bunları tek bir panelde kontrol etmenizi sağlayan özel bir yazılıma sahip. 360 derecelik her dönüşte 72 adet fotoğraf çekebilen cihazda, 6500K seviyesinde ışıklandırma sağlayan dört adet gün ışığı lambası bulunuyor.Cihaz ile çekilen fotoğrafların yazılım üzerinde bir araya getirilmesiyle birlikte ortaya dikkat çekici 3D görüntüler çıkartılabiliyor.

Özellikle ticari ürün çekimleri için geliştirilen Photosmile 5000, çıktıları GIF veya Flash formatıyla birlikte Real3D formatını kullanarak üç boyutlu Microsoft Silverlight animasyonu olarak ta sunabiliyor. Özel yazılım sayesinde kullanıcılar, Photosimile 5000'deki kamera ayarlarını, kameranın pozisyonunu, döner platform hareketlerini ve fotoğraf çekimini kontrol edebiliyor, ihtiyaçları doğrultuısunda özelleştirilebiliyorlar. Ortery, dünyanın ilk 3D fotokopi cihazı olarak tanımlandığı Photosmile 5000'i yurt dışında 17000$'lık etiket fiyatıyla satışa sunuyor.

Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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sotoxs 9 yıl
3d scanner veya printer alınabilecek bir fiyat.
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ahbob 9 yıl
teknoloji nerelere gidiyor ise bak.
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artenis 9 yıl
O kadar fotografı ısleyebılecek gömülü bir atom sistem birde guzel bir yazılım ıste dunyanın ıkıncı 3D foto makınesı... Tubitak?
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Mertcan. 9 yıl
Şu an gereksiz ve pahalı olarak görülebilir ama ucuzlayıp gelişirse ve hatta cihaz olarak küçülürse ileriki yıllarda satılabilir iyice.
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cihandark 9 yıl
eğer bu cihaz kağıda baskı yapabiliyor ise fiyatı çok pahalı değil kendim fotokopi işi ile uğraştığım için biliyorum şu an iyi bir digital fotokopi makinesi (xerox,ricoh,konica-minolta) fiyatları 10000 euro civarında
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DavutGENC 9 yıl
Budur tabi ya
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cengizhan72 9 yıl
Taze teknoloji hep abartılı rakamlarda olur.
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Gt95 9 yıl
haber icin tesekkurler vıdeoda sorun yok
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DH Misafiri 9 yıl
videoyu ızleyemıyorum bana bu uyarıyı verıyor.. "An error occurred, plase try again later" bende youtube sıtesıne gırıp vıdeo ızleyebılmem için program kullanıyorum.. neden oynatmıyor bunları
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Elements5 9 yıl
çok güzel fikir yanlız , böyle bişey gerekliydi firmalara ..
biraz pahalı gibi ama E-Bay gibi büyük firmalar için bu fiyat hiçbişey .. bunu tek kullanıcı değilde daha çok satış yapan firmalardan talep gelicektir , ve satılırda ..
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NemesisR3 9 yıl
mikrodalga fırın gibi
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WinteR 9 yıl
3d fotokopi kağıdını da bulmaları lazım,işe yaramaz at çöpe :)
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