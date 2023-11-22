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    Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

    Çinli bir kaynak yakında tanıtılacak Redmi K70E'nin ilk fotoğraflarını yayınladı. Paylaşılan görüntüler süper ince ekran çerçeveleri ile donatılan akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seriyor.
    Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Redmi K70 serisi akıllı telefonlar, Kasım ayının sonunda tanıtılacak. Lansman öncesinde güvenilir bir Çinli kaynak Redmi K70E modelinin ilk fotoğraflarını paylaştı. Digital Chat Station tarafından yayınlanan görüntüler ciahzın son derece şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

    Fotoğraflarda görüldüğü gibi, Redmi K70E ince çerçeveli düz bir ekrana sahip. Akıllı telefonun gövdesini çevreleyen metal çerçeve de dikkat çekiyor. Sızdırılan fotoğraflara bakılırsa akıllı telefon 1 TB dahili depolama seçeneği ve Xaiomi'nin yeni Hyper OS arayüzü ile sunulacak.

    Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Redmi K70E hakkında bilinenler

    Şirket yayınladığı tanıtım posterlerinde Redmi K70E'nin 1.5K çözünürlük, 1.920 Hz PWM yüksek frekanslı karartma desteği, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 12 bit renk derinliğine sahip bir OLED ekran taşıyacağını doğruladı. Cihaz ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

    Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Redmi K70E'nin 90W hızlı şarj özellikli 5.500 mAh bataryadan besleneceğini hatırlatalım. Cihaz Dimensity 8300-Ultra işlemci ile donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Redmi K70 serisinde K70E, K70 ve K70 Pro olmak üzere toplam üç model yer alması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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