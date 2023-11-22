Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

Fotoğraflarda görüldüğü gibi, Redmi K70E ince çerçeveli düz bir ekrana sahip. Akıllı telefonun gövdesini çevreleyen metal çerçeve de dikkat çekiyor. Sızdırılan fotoğraflara bakılırsa akıllı telefon 1 TB dahili depolama seçeneği ve Xaiomi'nin yeni Hyper OS arayüzü ile sunulacak.
Redmi K70E hakkında bilinenler
Şirket yayınladığı tanıtım posterlerinde Redmi K70E'nin 1.5K çözünürlük, 1.920 Hz PWM yüksek frekanslı karartma desteği, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 12 bit renk derinliğine sahip bir OLED ekran taşıyacağını doğruladı. Cihaz ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.