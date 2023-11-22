Redmi K70E'nin ilk görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Redmi K70 serisi akıllı telefonlar, Kasım ayının sonunda tanıtılacak. Lansman öncesinde güvenilir bir Çinli kaynak Redmi K70E modelinin ilk fotoğraflarını paylaştı. Digital Chat Station tarafından yayınlanan görüntüler ciahzın son derece şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

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Fotoğraflarda görüldüğü gibi, Redmi K70E ince çerçeveli düz bir ekrana sahip. Akıllı telefonun gövdesini çevreleyen metal çerçeve de dikkat çekiyor. Sızdırılan fotoğraflara bakılırsa akıllı telefon 1 TB dahili depolama seçeneği ve Xaiomi'nin yeni Hyper OS arayüzü ile sunulacak.

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Redmi K70E hakkında bilinenler

Şirket yayınladığı tanıtım posterlerinde Redmi K70E'nin 1.5K çözünürlük, 1.920 Hz PWM yüksek frekanslı karartma desteği, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 12 bit renk derinliğine sahip bir OLED ekran taşıyacağını doğruladı. Cihaz ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

Tam Boyutta Gör Redmi K70E'nin 90W hızlı şarj özellikli 5.500 mAh bataryadan besleneceğini hatırlatalım. Cihaz Dimensity 8300-Ultra işlemci ile donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Redmi K70 serisinde K70E, K70 ve K70 Pro olmak üzere toplam üç model yer alması bekleniyor.

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