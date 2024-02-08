Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor

Apple yeni yapay zekasını yayınladı
MGIE, bir fotoğraftaki belirli nesneleri farklı bir şekle sokmak ya da daha parlak göstermek gibi basit ve daha karmaşık piksel düzeyinde görüntü düzenleme görevlerine uyarlanabiliyor. Model, multimodal dil modellerinin (LLM) iki farklı kullanımını harmanlıyor. Model ilk olarak kullanıcı komutlarını nasıl yorumlayacağını öğreniyor. Ardından düzenlemenin nasıl görüneceğini "hayal ediyor" (örneğin, bir fotoğrafta daha mavi bir gökyüzü istemek, bir görüntünün gökyüzü kısmındaki parlaklığı artırıyor).
Apple, MGIE'yi GitHub üzerinden indirilebilir hale getirdi ve aynı zamanda Hugging Face Spaces üzerinde bir web demosu yayınladı. Şirket, model için araştırma dışında ne gibi planları olduğunu söylemedi.
Apple, diğer dev rakipleriyle karşılaştırıldığında yapay zeka ürünlerinde açıkça geride ancak bu, firmanın bir şeyler yapmadığı anlamına gelmiyor. Apple, son birkaç aydır ChatGPT ile rekabet edebilecek bir "Apple GPT" aracını test ediyor. Ayrıca iOS 18’in ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacağı ve yapay zeka üzerine inşa edileceği söyleniyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/7/24065125/apple-generative-ai-image-editing-mgie-open-source-model https://arxiv.org/pdf/2309.17102.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.