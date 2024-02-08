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    Anlık Bildirim

    Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor

    Apple, MGIE veya MLLM-Guided Image Editing adında kullanıcıların doğal dil talimatlarına göre görüntüleri düzenleyebilen yeni bir açık kaynaklı yapay zeka modeli yayınladı.
    Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor Tam Boyutta Gör
    Apple araştırmacıları, kullanıcıların fotoğraf düzenleme yazılımına hiç dokunmadan bir fotoğrafta neyi değiştirmek istediklerini sade bir dille söylemelerini sağlayan yeni bir yapay zeka modeli yayınladı. MGIE veya MLLM-Guided Image Editing adlı model, metin komutları aracılığıyla görüntüleri kırpabiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor, çevirebiliyor ve filtreler ekleyebiliyor.

    Apple yeni yapay zekasını yayınladı

    MGIE, bir fotoğraftaki belirli nesneleri farklı bir şekle sokmak ya da daha parlak göstermek gibi basit ve daha karmaşık piksel düzeyinde görüntü düzenleme görevlerine uyarlanabiliyor. Model, multimodal dil modellerinin (LLM) iki farklı kullanımını harmanlıyor. Model ilk olarak kullanıcı komutlarını nasıl yorumlayacağını öğreniyor. Ardından düzenlemenin nasıl görüneceğini "hayal ediyor" (örneğin, bir fotoğrafta daha mavi bir gökyüzü istemek, bir görüntünün gökyüzü kısmındaki parlaklığı artırıyor).

    Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor Tam Boyutta Gör
    MGIE, fotoğraf düzenleme sürecin çok basit hale getirerek sadece resimle ilgili değiştirmek istenilen şeyin yazılmasını sağlıyor. Apple araştırmacılarının yayınladığı makalede bir pizza örnek olarak kullanıldı: “Daha sağlık yap” komutu yazıldığında pizza üzerine sebzeler ekleniyor.

    Apple, MGIE'yi GitHub üzerinden indirilebilir hale getirdi ve aynı zamanda Hugging Face Spaces üzerinde bir web demosu yayınladı. Şirket, model için araştırma dışında ne gibi planları olduğunu söylemedi.

    Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın DALL-E 3'ü gibi bazı görüntü oluşturma platformları, metin girdileri aracılığıyla oluşturdukları resimler üzerinde basit fotoğraf düzenleme görevleri gerçekleştirebiliyor. Çoğu insanın görüntü düzenleme için başvurduğu Photoshop'un yaratıcısı Adobe'nin de kendi yapay zeka düzenleme modeli bulunuyor. Firefly AI modeli ile üretim ve düzenleme yapılabiliyor. Ancak MGIE daha fazla esneklik sunuyor.

    Apple, diğer dev rakipleriyle karşılaştırıldığında yapay zeka ürünlerinde açıkça geride ancak bu, firmanın bir şeyler yapmadığı anlamına gelmiyor. Apple, son birkaç aydır ChatGPT ile rekabet edebilecek bir "Apple GPT" aracını test ediyor. Ayrıca iOS 18’in ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacağı ve yapay zeka üzerine inşa edileceği söyleniyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/7/24065125/apple-generative-ai-image-editing-mgie-open-source-model https://arxiv.org/pdf/2309.17102.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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