Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor

Tam Boyutta Gör Apple araştırmacıları, kullanıcıların fotoğraf düzenleme yazılımına hiç dokunmadan bir fotoğrafta neyi değiştirmek istediklerini sade bir dille söylemelerini sağlayan yeni bir yapay zeka modeli yayınladı. MGIE veya MLLM-Guided Image Editing adlı model, metin komutları aracılığıyla görüntüleri kırpabiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor, çevirebiliyor ve filtreler ekleyebiliyor.

Apple yeni yapay zekasını yayınladı

MGIE, bir fotoğraftaki belirli nesneleri farklı bir şekle sokmak ya da daha parlak göstermek gibi basit ve daha karmaşık piksel düzeyinde görüntü düzenleme görevlerine uyarlanabiliyor. Model, multimodal dil modellerinin (LLM) iki farklı kullanımını harmanlıyor. Model ilk olarak kullanıcı komutlarını nasıl yorumlayacağını öğreniyor. Ardından düzenlemenin nasıl görüneceğini "hayal ediyor" (örneğin, bir fotoğrafta daha mavi bir gökyüzü istemek, bir görüntünün gökyüzü kısmındaki parlaklığı artırıyor).

Tam Boyutta Gör MGIE, fotoğraf düzenleme sürecin çok basit hale getirerek sadece resimle ilgili değiştirmek istenilen şeyin yazılmasını sağlıyor. Apple araştırmacılarının yayınladığı makalede bir pizza örnek olarak kullanıldı: “Daha sağlık yap” komutu yazıldığında pizza üzerine sebzeler ekleniyor.

Apple, MGIE'yi GitHub üzerinden indirilebilir hale getirdi ve aynı zamanda Hugging Face Spaces üzerinde bir web demosu yayınladı. Şirket, model için araştırma dışında ne gibi planları olduğunu söylemedi.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın DALL-E 3'ü gibi bazı görüntü oluşturma platformları, metin girdileri aracılığıyla oluşturdukları resimler üzerinde basit fotoğraf düzenleme görevleri gerçekleştirebiliyor. Çoğu insanın görüntü düzenleme için başvurduğu Photoshop'un yaratıcısı Adobe'nin de kendi yapay zeka düzenleme modeli bulunuyor. Firefly AI modeli ile üretim ve düzenleme yapılabiliyor. Ancak MGIE daha fazla esneklik sunuyor.

Apple, diğer dev rakipleriyle karşılaştırıldığında yapay zeka ürünlerinde açıkça geride ancak bu, firmanın bir şeyler yapmadığı anlamına gelmiyor. Apple, son birkaç aydır ChatGPT ile rekabet edebilecek bir "Apple GPT" aracını test ediyor. Ayrıca iOS 18’in ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacağı ve yapay zeka üzerine inşa edileceği söyleniyor.

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Apple’ın yeni yapay zekası fotoğraf düzenlemede devrim yapıyor