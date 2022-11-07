Oyun önerisi: Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker

Tam Boyutta Gör Yılın son ayları bildiğiniz gibi oyun konusunda bir hayli dolu geçiyor. 2022 yılının son dönemi her ne kadar ertelenen oyunlar sebebiyle daha önceki yıllara göre çok dolu olmasa da yine de kaçırılmayacak birçok oyun mevcut. Ancak bu tarz oyunlarda ne yazık ki fiyatlar biraz yüksek olabiliyor ve bu yüzden indirimi beklemek isteyen oyuncuların sayısı bir hayli yüksek. Biz de bu yazımızda görece daha ucuz olan bir oyuna kısa bir bakış atmak istedik: Moonbreaker.

Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker

Geçtiğimiz ay erken erişim oyunu olarak çıkışını yapan Moonbreaker, temelde sıra tabanlı bir strateji oyunu. Ancak PvP moduyla bizlere daha fazlasını sunabiliyor. Masaüstü bir oyun tarzıyla bizlere sunulan oyunda amacımız elimizdeki karakterlerle çeşitli stratejiler kurarak rakipleri yenmek. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay karakterleri tanımak ve ona göre strateji yapmak. Maç başladıktan sonra karşı takıma en çok hasar veren ve takım liderini öldüren takım kazanıyor.

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Oyunda ayrıca karakterler dışında stratejinizi etkileyecek farklı unsurlar da bulunuyor. Oynanış tarafında her ne kadar klasik bir sıra tabanlı oynanış bizi beklesede bu farklı unsurlarla oyun daha keyifli hale geliyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, oyun erken erişim oyunu olduğu içerik olarak hala eksik var. İlerleyen süreçte gelecek güncellemelerle birlikte bu durum toparlanacaktır diye umuyorum ve tam sürümünde daha dolu dolu bir oyun bizleri karşılar diye düşünüyorum.

Elbette erken erişimde olmasının artısı olarak da fiyatı gösterebiliriz. Oyun büyük ihtimalle tam sürüme çıktığında zamlanacaktır. O yüzden Steam üzerinden satın alıp biraz denedikten sonra beğenirseniz devam etmekte fayda var. Zaten beğenmezseniz 2 saatten az oynadığınız durumda iade edebilirsiniz. Online oyun dünyasının gidişatını değiştirecek, ortalığı kasıp kavuracak bir oyun elbette değil ancak özellikle türü sevenler için güzel ve eğlenceli bir deneyim sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha detaylı incelemeyi buradaki yazımızda bulabilirsiniz. Oyunun Steam hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Oyun önerisi: Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker