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    Oyun önerisi: Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker

    Yoğun oyun dönemine girdiğimiz şu günlerde fiyatlar ne yazık ki can sıkıyor. Biz de görece daha ucuz olan ve yıllarca oynayabileceğiniz bir oyunu sizlere önermek istedik.
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    Oyun önerisi: Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker Tam Boyutta Gör
    Yılın son ayları bildiğiniz gibi oyun konusunda bir hayli dolu geçiyor. 2022 yılının son dönemi her ne kadar ertelenen oyunlar sebebiyle daha önceki yıllara göre çok dolu olmasa da yine de kaçırılmayacak birçok oyun mevcut. Ancak bu tarz oyunlarda ne yazık ki fiyatlar biraz yüksek olabiliyor ve bu yüzden indirimi beklemek isteyen oyuncuların sayısı bir hayli yüksek. Biz de bu yazımızda görece daha ucuz olan bir oyuna kısa bir bakış atmak istedik: Moonbreaker.

    Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker

    Geçtiğimiz ay erken erişim oyunu olarak çıkışını yapan Moonbreaker, temelde sıra tabanlı bir strateji oyunu. Ancak PvP moduyla bizlere daha fazlasını sunabiliyor. Masaüstü bir oyun tarzıyla bizlere sunulan oyunda amacımız elimizdeki karakterlerle çeşitli stratejiler kurarak rakipleri yenmek. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay karakterleri tanımak ve ona göre strateji yapmak. Maç başladıktan sonra karşı takıma en çok hasar veren ve takım liderini öldüren takım kazanıyor.

    Oyun önerisi: Sıra tabanlı strateji oyunu Moonbreaker Tam Boyutta Gör

    Oyunda ayrıca karakterler dışında stratejinizi etkileyecek farklı unsurlar da bulunuyor. Oynanış tarafında her ne kadar klasik bir sıra tabanlı oynanış bizi beklesede bu farklı unsurlarla oyun daha keyifli hale geliyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var, oyun erken erişim oyunu olduğu içerik olarak hala eksik var. İlerleyen süreçte gelecek güncellemelerle birlikte bu durum toparlanacaktır diye umuyorum ve tam sürümünde daha dolu dolu bir oyun bizleri karşılar diye düşünüyorum.

    Elbette erken erişimde olmasının artısı olarak da fiyatı gösterebiliriz. Oyun büyük ihtimalle tam sürüme çıktığında zamlanacaktır. O yüzden Steam üzerinden satın alıp biraz denedikten sonra beğenirseniz devam etmekte fayda var. Zaten beğenmezseniz 2 saatten az oynadığınız durumda iade edebilirsiniz. Online oyun dünyasının gidişatını değiştirecek, ortalığı kasıp kavuracak bir oyun elbette değil ancak özellikle türü sevenler için güzel ve eğlenceli bir deneyim sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha detaylı incelemeyi buradaki yazımızda bulabilirsiniz. Oyunun Steam hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 13 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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