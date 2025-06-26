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    Senua’s Saga: Hellblade 2, Ağustos’ta PS5’e geliyor

    Senua’s Saga: Hellblade II, 12 Ağustos’ta PS5’e geliyor. Enhanced sürümle birlikte 60 FPS modu, zorluk artıran kalıcı ölüm seçeneği ve yeni içerikler tüm platformlara sunulacak.

    Senua’s Saga: Hellblade 2, Ağustos’ta PS5’e geliyor Tam Boyutta Gör
    Ninja Theory imzalı Senua’s Saga: Hellblade II, 12 Ağustos itibarıyla PlayStation 5 platformunda oyuncularla buluşacak. Bu tarih, aynı zamanda oyunun tüm platformlar için yayımlanacak olan Enhanced sürümünün çıkış günü olacak. PS5 için özel olarak optimize edilen yapım, hem standart PS5 hem de PS5 Pro donanımında yüksek performans sunacak şekilde tasarlanıyor.

    Bir nevi eve dönüş

    2017 yılında ilk kez PlayStation 4’te çıkan Hellblade: Senua’s Sacrifice ile başlayan serinin yeni halkası, böylece PlayStation cephesine yeniden dönmüş oluyor. Enhanced sürümle birlikte gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, 60 FPS destekli performans modu. Özellikle dövüş sahnelerinde ve hızlı geçişlerde çok daha akıcı bir oynanış vaat eden bu mod, Xbox Series S kullanıcılarına sunulmayacak.

    PC tarafında ise grafik ayarları genişletiliyor. Oyunun artık “Very High” isimli yeni bir grafik ön ayarı olacak ve Steam Deck için de optimize edilecek. Ayrıca oyunculara ücretsiz sunulacak bu güncellemeyle birlikte, yeni bir zorluk modu devreye giriyor. Bu modda kalıcı ölüm özelliği yer alıyor ve oyunun mücadele dozunu ciddi şekilde artıracak. Güncellemeye geliştirici yorumları eşliğinde oynama seçeneği ve güncellenmiş bir fotoğraf modu da dahil.

    Bununla birlikte PlayStation 5 sürümü 50 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ayrıca 70 dolarlık Deluxe Edition seçeneği de mevcut. Bu özel sürüm, oyunun müziklerini ve orijinal Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın optimize edilmiş halini de içeriyor.

    İlk olarak 2024’te Xbox ve PC platformlarında çıkan Hellblade II, 10. yüzyıl İzlanda’sında geçen karanlık ve sinematografik bir üçüncü şahıs macerası sunuyor. Görsel şiddetin estetikle harmanlandığı yapım, başta atmosferi olmak üzere pek çok yönüyle övgü toplamıştı. Ancak aksiyona az girilmesi nedeniyle de eleştirilmişti.

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