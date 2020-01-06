Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi

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Yüksek kare oranları ve rekabetçi görüntüler için oyuncu monitörleri başta olmak üzere monitörlerde tazeleme hızları öne çıkmaya başladı. Üreticiler en iyi hız için birbiriyle yarışıyor.

Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC özellikleri

CES 2020 fuarında bir duyuru yapan Asus ve Nvidia oyuncu monitörleri sınıfında 360Hz barajına ulaştıklarını duyurdu. Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC paneli sektörün ilk 360Hz ekranı ünvanını aldı.

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Espor kategorisi için geliştirilen 360Hz ekran ve G-SYNC teknolojisi ile değişken tazeleme oranı da sunuluyor. Oyunun kare hızına göre şekillenen monitör Overwatch gibi kalabalık oyunlarda çok daha akıcı görüntüler sunabiliyor. CS: GO, Rainbow Six: Siege, Overwatch ve Fortnite gibi pek çok oyunda RTX ekran kartları 360 kare/saniye değerlerine ulaşabiliyor.

Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC paneli 24.5 inç boyutlarında ve Full HD çözünürlüğe sahip. Yıl sonuna doğru ilk oyuncu monitörlerinde bu paneli görebileceğiz. 4K çözünürlükler için ise gelecek yılı beklemek gerekiyor.

https://www.slashgear.com/asus-rog-and-nvidia-reveal-360hz-g-sync-display-made-for-esports-05605382/

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