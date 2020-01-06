Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi

    Oyuncu monitörlerinde artık 360Hz ekran tazeleme hızı dönemi başlıyor. Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC oyuncu paneli bu alanda bir ilk olma ünvanını almış durumda.
    2 hf.
    2,3b
    1
    34
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi
    Tam Boyutta Gör

    Yüksek kare oranları ve rekabetçi görüntüler için oyuncu monitörleri başta olmak üzere monitörlerde tazeleme hızları öne çıkmaya başladı. Üreticiler en iyi hız için birbiriyle yarışıyor.

    Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC özellikleri

    CES 2020 fuarında bir duyuru yapan Asus ve Nvidia oyuncu monitörleri sınıfında 360Hz barajına ulaştıklarını duyurdu. Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC paneli sektörün ilk 360Hz ekranı ünvanını aldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD FreeSync isimlendirmesi değişti

    Ayrıca Bkz. "Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü"

    Espor kategorisi için geliştirilen 360Hz ekran ve G-SYNC teknolojisi ile değişken tazeleme oranı da sunuluyor. Oyunun kare hızına göre şekillenen monitör Overwatch gibi kalabalık oyunlarda çok daha akıcı görüntüler sunabiliyor. CS: GO, Rainbow Six: Siege, Overwatch ve Fortnite gibi pek çok oyunda RTX ekran kartları 360 kare/saniye değerlerine ulaşabiliyor.

    Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC paneli 24.5 inç boyutlarında ve Full HD çözünürlüğe sahip. Yıl sonuna doğru ilk oyuncu monitörlerinde bu paneli görebileceğiz. 4K çözünürlükler için ise gelecek yılı beklemek gerekiyor.



    https://www.slashgear.com/asus-rog-and-nvidia-reveal-360hz-g-sync-display-made-for-esports-05605382/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mutlak.Sıfır 2 hf. en beğenilen
    Gereksiz hatta gereksizin önde gideni.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 hf.
    Gereksiz, insan gözü 8gb dan fazlasını göremiyormuş
    2 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 2 hf.
    24 inch ve 1080p bence günümüz için yetersiz artık. Sırf 360hz diye pahalı satacaklardır ama ona vereceğim paraya 2k 144hz monitör alırım.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane 2 hf.
    ....

    cahillik başa bela
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Vict0ry 2 hf.
    birinde 144hz monitör var üstü gereksiz diyor diğerinde 30hz monitör var insan 30hz üstünü göremez diyor. Limitleri arkadaşların monitörleri belirliyor sanki.

    CS:GO gibi sadece rakibi önce görmek olan oyunlarda tabi ki 360hz çok iş yapar ama battlefield gibi oyunlarda pek işe yaramıyor rakibi önce görmek akılla oynamak gerekiyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheNewAtilla 2 hf.
    Gayette gerekli ama tabiki esporcu, pro yayıncı adamlara bunlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Paetzold 2 hf.
    Hemen kredi çekip almalıyım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    unknownartist 2 hf.
    Tabiki teknoloji gelişmeli, 720hz bile gelmeli.

    Ama tr de kullansan ne olur? Elin almanı 20 ping ile oynarken sen 60-70 ten düşmüyorsun. İstiyorsan 10000 hz ile oyna.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Godrilla 2 hf. unknownartist
    aynisini ben de diyordum ta ki arkadasimin istanbuldan superonline ile sabit 29 ping aldigini gorene kadar. hayatimda bu kadar az ping gormedim trden baglanan bi kiside ve mumkun oldugunu dusunmuyordum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Godrilla 2 hf.
    Ya birisi yazmis gereksiz digeri yazmis 120hzden sonrasina ihtiyac yok digeri yazmis cok elektrik yer saka misiniz arkadasim profesyonel rekabetci oyuncular icin gelistirilmis bi monitor adamlar sanki sana satmaya calisiyor gayet de fark var 240 ile 360hz arasinda ister ufak ister buyuk olsun bi piksel farkiyla turnuva odulunu kacirabiliyosunuz gelmis adam diyo ki elektrik cok yer 120den sonra gereksiz :DDDDD Suan piyasadaki butun rekabetci FPS oyunlarinda dogru ayarlarla 360+ fps aliniyor cok rahat.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    IceRulez 2 hf.
    360 fps demek sistemin sürekli %100 yükte çalışması demek.
    cs go da 144 hz de fps_max 150 yapıp oynuyorum gpu %30 da çalışıyor.
    360 fps ye gerek yok. kaldıki 360 fps yaparsak alt tarafı cs de bile deli gibi elektrik harcar sistem. 120-140 hz ideal yeter yav
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Okan Akgönül 2 hf.
    1 saniye 1000ms. Bir pikselin ekrana gelme süresine bakalım.



    1000/60=16.6

    1000/144=6.9

    1000/240=4.1

    1000/360=2.7



    60hzden 144hzye geçmek neredeyse 10ms atlamakken

    144den 240a geçmek 2.8, 240dan 360hzye geçmek ise 1.4ms atlamak. 144hz ile 240 arasında bile bariz fark yokken 360hz tamamen saçmalık gibi duruyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    001ATB 2 hf.
    Yorumlara bakıyorum da DH in kitlesi gerçekten çok cahilleşmiş.Cahil ötesi yorumlar var hatta..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2319 kez okundu.
    25 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ces2020, Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC ve
    3 etiket daha Monitör Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3 2 hf. Withings ScanWatch akıllı saat EKG ve uyku bozukluğunu ölçebiliyor 2 hf. Mikroçip ölçeğinde parçacık hızlandırıcı üretildi 2 hf. Dizüstünde 5GHz ilerisi de geliyor 2 hf. Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu 2 hf. DisplayHDR 1400 sertifikalı Asus ROG Swift PG32UQX oyuncu monitörü duyuruldu 2 hf. Acer'ın 55 inçlik oyuncu monitörü Predator CG552K tanıtıldı 2 hf. Yeni nesil traş bıçağı | Kendinden ısıtmalı 2 hf. Renault Talisman'ın kaputu altında yeni motor seçeneği: 1.3 TCe 2 hf. Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın 2 hf. Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor 2 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü ilk kez net bir şekilde görüntülendi 2 hf. Kalem pilde devrim! Tenavolts kalem pil ön inceleme 2 hf. Lenovo Legion Y740S dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla tanıtıldı 2 hf. Samsung CES 2020'de akıllı TV modelleri için gizlilik uygulamasını tanıttı 2 hf. Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek 2 hf. Xiaomi Black Shark 3, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci ile Şubat ayında tanıtılabilir 2 hf. Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak 2 hf. İnsansı teslimat robotu Digit satışa sunuldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi Sonraki Yerli otomobil tasarımının beğenilme oranı açıklandı 2 hf. Bosch, otomobiller için "Sanal Güneşlik" geliştirdi 2 hf. Altın Küre 2020 sahiplerini buldu: İşte yılın en iyileri 2 hf. 10 saniyede dişleri fırçalayan Y-Brush sonunda satışa çıktı 2 hf. Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi 2 hf. Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi 2 hf. 2si1 | Yeni Metrobüsler, İstanbul'u coşturacak 2 hf. ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi 2 hf. Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor 2 hf. XFX RX 5600 XT THICC II sızdı 2 hf. Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı 2 hf. WhatsApp'e de reklamlar geliyor 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim