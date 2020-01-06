Oyuncu monitörlerinde 360Hz dönemi

Yüksek kare oranları ve rekabetçi görüntüler için oyuncu monitörleri başta olmak üzere monitörlerde tazeleme hızları öne çıkmaya başladı. Üreticiler en iyi hız için birbiriyle yarışıyor.
Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC özellikleri
CES 2020 fuarında bir duyuru yapan Asus ve Nvidia oyuncu monitörleri sınıfında 360Hz barajına ulaştıklarını duyurdu. Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC paneli sektörün ilk 360Hz ekranı ünvanını aldı.İlginizi Çekebilir AMD FreeSync isimlendirmesi değişti
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Espor kategorisi için geliştirilen 360Hz ekran ve G-SYNC teknolojisi ile değişken tazeleme oranı da sunuluyor. Oyunun kare hızına göre şekillenen monitör Overwatch gibi kalabalık oyunlarda çok daha akıcı görüntüler sunabiliyor. CS: GO, Rainbow Six: Siege, Overwatch ve Fortnite gibi pek çok oyunda RTX ekran kartları 360 kare/saniye değerlerine ulaşabiliyor.
Asus ROG Swift 360Hz G-SYNC paneli 24.5 inç boyutlarında ve Full HD çözünürlüğe sahip. Yıl sonuna doğru ilk oyuncu monitörlerinde bu paneli görebileceğiz. 4K çözünürlükler için ise gelecek yılı beklemek gerekiyor.
https://www.slashgear.com/asus-rog-and-nvidia-reveal-360hz-g-sync-display-made-for-esports-05605382/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cahillik başa bela
CS:GO gibi sadece rakibi önce görmek olan oyunlarda tabi ki 360hz çok iş yapar ama battlefield gibi oyunlarda pek işe yaramıyor rakibi önce görmek akılla oynamak gerekiyor.
Ama tr de kullansan ne olur? Elin almanı 20 ping ile oynarken sen 60-70 ten düşmüyorsun. İstiyorsan 10000 hz ile oyna.
cs go da 144 hz de fps_max 150 yapıp oynuyorum gpu %30 da çalışıyor.
360 fps ye gerek yok. kaldıki 360 fps yaparsak alt tarafı cs de bile deli gibi elektrik harcar sistem. 120-140 hz ideal yeter yav
1000/60=16.6
1000/144=6.9
1000/240=4.1
1000/360=2.7
60hzden 144hzye geçmek neredeyse 10ms atlamakken
144den 240a geçmek 2.8, 240dan 360hzye geçmek ise 1.4ms atlamak. 144hz ile 240 arasında bile bariz fark yokken 360hz tamamen saçmalık gibi duruyor.
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