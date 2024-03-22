Oyuncu sistemlerinde düşüş sürüyor: Satışlar dibi gördü

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniğinde yaşanan talep düşüşleri, bilgisayar pazarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak International Data Corporation (IDC), endüstrinin durumunu gösteren yeni bir rapor yayınladı. 2023 yılında PC satışları yüzde 16,18 düşüle 259 milyon adede ulaştı. Oyun PC'si satışları ise tarihin en düşük seviyelerine geriledi.

Oyuncu sistemlerinde düşüş sürüyor

IDC tarafından paylaşılan rapora göre bilgisayar pazarındaki duraksama 2023 yılında da devam etti. Buna göre masaüstü ve dizüstü iş istasyonu sevkiyatları yıldan yıla %8,8 düşerek 2008'den bu yana en kötü ikinci düşüşü temsil etti. Bu doğrultuda IDC, 2023'ün genel PC endüstrisi için tarihteki en kötü yıl olduğunu ve sevkiyatların bir önceki yıla kıyasla %14,8 azaldığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Raporun devamında oyun bilgisayarı sevkiyatları %13,2 azalırken, oyun monitörleri satışlarında 2023 yılı boyunca %20,3 artış yaşandı. Daha derine inildiğinde, 165Hz veya daha yüksek yenileme hızına sahip Premium monitörlerin sevkiyatı yaklaşık %13 artarken, Performans monitörleri (144Hz ila 165Hz) %4 azaldı.

Bu sonuçlara kıyasla IDC, 2024 yılı için oyuncu sistemlerinde yükseliş yaşanacağını söylüyor. Ancak bu yükseliş %1 gibi mütevazi bir oranla sınırlı olacak. Oyun monitörleri ise yıl boyunca %13,6 büyüyerek yükselişini sürdürecek. Ayrıca pazarın premium segmenti güçlü kalmaya devam ettiği için 2028 yılına kadar premium ekran kartı ve dizüstü sistemlerdeki ortalama satış fiyatının 1.101 dolar ulaşacağı tahmin ediliyor. Monitör fiyatları ise her yıl düşüş eğiliminde olacak.

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