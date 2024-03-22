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    Anlık Bildirim

    Oyuncu sistemlerinde düşüş sürüyor: Satışlar dibi gördü

    Oyuncu sistemi satışları uzun bir aradan sonra benzeri görülmemiş sevilere geriledi. PC pazarında düşüş sürerken, oyuncu sistemleri adeta çakıldı...            
    Oyuncu sistemlerinde düşüş sürüyor: Satışlar dibi gördü Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniğinde yaşanan talep düşüşleri, bilgisayar pazarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak International Data Corporation (IDC), endüstrinin durumunu gösteren yeni bir rapor yayınladı. 2023 yılında PC satışları yüzde 16,18 düşüle 259 milyon adede ulaştı. Oyun PC'si satışları ise tarihin en düşük seviyelerine geriledi.

    Oyuncu sistemlerinde düşüş sürüyor

    IDC tarafından paylaşılan rapora göre bilgisayar pazarındaki duraksama 2023 yılında da devam etti. Buna göre masaüstü ve dizüstü iş istasyonu sevkiyatları yıldan yıla %8,8 düşerek 2008'den bu yana en kötü ikinci düşüşü temsil etti. Bu doğrultuda IDC, 2023'ün genel PC endüstrisi için tarihteki en kötü yıl olduğunu ve sevkiyatların bir önceki yıla kıyasla %14,8 azaldığını söylüyor.

    Oyuncu sistemlerinde düşüş sürüyor: Satışlar dibi gördü Tam Boyutta Gör
    Raporun devamında oyun bilgisayarı sevkiyatları %13,2 azalırken, oyun monitörleri satışlarında 2023 yılı boyunca %20,3 artış yaşandı. Daha derine inildiğinde, 165Hz veya daha yüksek yenileme hızına sahip Premium monitörlerin sevkiyatı yaklaşık %13 artarken, Performans monitörleri (144Hz ila 165Hz) %4 azaldı.

    Bu sonuçlara kıyasla IDC, 2024 yılı için oyuncu sistemlerinde yükseliş yaşanacağını söylüyor. Ancak bu yükseliş %1 gibi mütevazi bir oranla sınırlı olacak. Oyun monitörleri ise yıl boyunca %13,6 büyüyerek yükselişini sürdürecek. Ayrıca pazarın premium segmenti güçlü kalmaya devam ettiği için 2028 yılına kadar premium ekran kartı ve dizüstü sistemlerdeki ortalama satış fiyatının 1.101 dolar ulaşacağı tahmin ediliyor. Monitör fiyatları ise her yıl düşüş eğiliminde olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 10 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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