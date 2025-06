Nintendo Switch 2 bir rekor daha kırdı: ABD'de yok satıyor

Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2, 5 Haziran’da satışa sunulmasının ardından sadece dört gün içinde 3.5 milyon adetlik satışa ulaşmıştı. Bu rakam, şirketin ilk nesil Switch modelini geride bırakırken, kullanıcıların cihaza olan ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Konsol son olarak, ABD pazarında PlayStation 4'ü geride bıraktı.

Nintendo Switch 2 bir rekor daha kırdı

Circana analisti Mat Piscatella'nın paylaştığı verilere göre, Nintendo Switch 2, ABD'de lansman haftasında tam 1.1 milyon adet sattı. Bu satış, şimdiye kadarki en yüksek ABD çıkışı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor ise, 2013 yılında çıkış yapan PlayStation 4'e aitti.

Yazılım satışlarına gelirsek, konsolu satın alan kullanıcıların yüzde 79’u, Mario Kart World satın aldı. Bu da, hem konsol paketi hem de bireysel satın almalarda en çok tercih edilen yapım anlamına geliyor. Mario Kart World'ü ise sırasıyla, Cyberpunk 2077 ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom takip etti. Son olarak, Nintendo’nun yıl sonuna kadar 15 milyonluk satış hedefi belirlediğini söyleyelim. Son rakamlar ise bu hedefi destekler nitelikte.

3 gün önce eklendi

Nintendo Switch 2 neler sunuyor?

Yeni nesil Switch, daha büyük bir gövdeye ve manyetik bağlantılı Joy-Con’lara sahip. 120Hz HDR destekli 1080p LCD ekran, daha ince çerçeveyle geliyor. Dock modunda 4K çıkış desteği sunan konsol, çift USB-C portu ve 256GB depolama alanı ile donatılmış. Ancak yalnızca microSD Express kartları destekliyor. Pil ömrü ise 2 ila 6.5 saat arasında değişiyor.

