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    Oyunlarda kumar tartışması! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir hayli konuşulan oyunlardaki kumar konusu oldu. Maalesef oyun dünyası zolarak boş bir hafta geçirdik.

    Geride bıraktığımız hafta globalde çok da dolu olmayan bir oyun gündemi bırakmış olsa da ülkemide oyunlardaki kumar konusu gündemi bir hayli meşgul etti. Biz de başta bu haber olmak üzere haftanın öne çıkanlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Ayrıca geçen hafta gelen istek üzerine altı çok da dolu olmayan sohbetimizi yaptık.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:58 Açılış
    01:11 Oyunlar ve kumar konusu nereye gidiyor?
    10:17 Nintendo Switch 2'nin fiyatı
    13:52 Marvel Rivals'ın başarısı çalışanları kurtarmaya yetmedi
    18:34 GTA 6'da DJ Khaled'in kendi radyo istasyonu olacak
    25:04 Kapanış

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