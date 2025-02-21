Oyunlarda kumar tartışması! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir hayli konuşulan oyunlardaki kumar konusu oldu. Maalesef oyun dünyası zolarak boş bir hafta geçirdik.

Geride bıraktığımız hafta globalde çok da dolu olmayan bir oyun gündemi bırakmış olsa da ülkemide oyunlardaki kumar konusu gündemi bir hayli meşgul etti. Biz de başta bu haber olmak üzere haftanın öne çıkanlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Ayrıca geçen hafta gelen istek üzerine altı çok da dolu olmayan sohbetimizi yaptık.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:58 Açılış

01:11 Oyunlar ve kumar konusu nereye gidiyor?

10:17 Nintendo Switch 2'nin fiyatı

13:52 Marvel Rivals'ın başarısı çalışanları kurtarmaya yetmedi

18:34 GTA 6'da DJ Khaled'in kendi radyo istasyonu olacak

25:04 Kapanış

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