Oyunlarda kumar tartışması! | NewGamePlus

Geride bıraktığımız hafta globalde çok da dolu olmayan bir oyun gündemi bırakmış olsa da ülkemide oyunlardaki kumar konusu gündemi bir hayli meşgul etti. Biz de başta bu haber olmak üzere haftanın öne çıkanlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Ayrıca geçen hafta gelen istek üzerine altı çok da dolu olmayan sohbetimizi yaptık.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:58 Açılış
01:11 Oyunlar ve kumar konusu nereye gidiyor?
10:17 Nintendo Switch 2'nin fiyatı
13:52 Marvel Rivals'ın başarısı çalışanları kurtarmaya yetmedi
18:34 GTA 6'da DJ Khaled'in kendi radyo istasyonu olacak
25:04 Kapanış