Airbnb daire içi güvenlik kameralarını yasaklayacak

Airbnb, dairelerin içinde bulunan güvenlik kameralarını dünya çapında yasaklayacaklarını duyurdu.
Yasak Nisan ayının sonunda başlayacak. Şirket bunu güvenlik kurallarını basitleştirmek ve misafirlerin mahremiyeti için yaptıklarını açıkladı.
Airbnb kullanıcıları daha önce kameralara dair endişelerini dile getirmişti.
Şirketin topluluk politikası yöneticisi Juniper Downs, çok az sayıda evin içinde güvenlik kamerası olduğunu, bu yüzden az sayıda evin etkileneceğini belirtti.
Airbnb’nin mevcut kuralları güvenlik kameralarına salon ve koridor gibi alanlarda izin verirken banyo ve yatak odası gibi yerlerde izin vermiyor.
İlanda güvenlik kamerasının yerlerinin de açıkça yazılması gerekiyor. Şirket ayrıca evin dışında bulunan ve evin içine bakan kameralara da izin vermiyor. Yeni kurallar kapı zili kameralarına ve daire için gürültü tespit edici cihazlara izin vermeye devam edecek.
Bu cihazlar, ev sahiplerinin evde parti verilip verilmediğini anlamasını sağlıyor.
Kural değişikliği, ABD’deki Saturday Night Live programında, tuvalette kamera saklanmış bir Airbnb evinin yer aldığı bir parodi yayımlanmasından bir hafta sonra geldi. Söz konusu video, YouTube’da 1,2 milyon defa izlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.