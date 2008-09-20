Packard Bell'den oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayar; iPower GX

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Hazırladığı dizüstü bilgisayarlar ülkemizde de satılan Packard Bell, mobil oyuncular için performans odaklı yeni bir model daha hazırladı. Firma tarafından iPower GX olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayarın, hem konfigürasyonu hem de tasarım özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.

Çift renkli ve desenli dış görünümüyle muadilleri arasında sıyrılmayı hedefleyen iPower GX üzerinde Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu dört çekirdekl Core 2 Quad 9100 işlemcisi yer alıyor. 45 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan işlemci segmentinin şimdilik tek ve en güçlü modeli durumunda.

1,920 x 1,200 çözünürlüğünü destekleyen 17" ekran ile geleceği belirtilen iPower GX'in grafik operasyonlarından ise Nvidia'nın en güçlü mobil gpu'larından biri olan GeForce 9800M GTS 1GB sorumlu olacak. Ayrıca Packard Bell'in yeni modeli opsiyonel olarak Blu Ray sürücü ile alınabilecek.

Draft-N Wi-Fi desteğine de sahip olan iPower GX, 3DMark 2006'da 9000 puan alabildiği ifade ediliyor. Ekim ayı içerisinde 1499 Avro'dan başlayan fiyat üzerinden kullanıma sunulması beklenen Packard Bell'in yeni dizüstü bilgisayarıyla ilgili detaylar geldikçe belirtmeye devam edeceğiz.

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