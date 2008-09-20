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Packard Bell'den oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayar; iPower GX

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell'den oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayar; iPower GX
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Hazırladığı dizüstü bilgisayarlar ülkemizde de satılan Packard Bell, mobil oyuncular için performans odaklı yeni bir model daha hazırladı. Firma tarafından iPower GX olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayarın, hem konfigürasyonu hem de tasarım özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.

Çift renkli ve desenli dış görünümüyle muadilleri arasında sıyrılmayı hedefleyen iPower GX üzerinde Intel'in geçtiğimiz ay duyurduğu dört çekirdekl Core 2 Quad 9100 işlemcisi yer alıyor. 45 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan işlemci segmentinin şimdilik tek ve en güçlü modeli durumunda.

1,920 x 1,200 çözünürlüğünü destekleyen 17" ekran ile geleceği belirtilen iPower GX'in grafik operasyonlarından ise Nvidia'nın en güçlü mobil gpu'larından biri olan GeForce 9800M GTS 1GB sorumlu olacak. Ayrıca Packard Bell'in yeni modeli opsiyonel olarak Blu Ray sürücü ile alınabilecek.

Draft-N Wi-Fi desteğine de sahip olan iPower GX, 3DMark 2006'da 9000 puan alabildiği ifade ediliyor. Ekim ayı içerisinde 1499 Avro'dan başlayan fiyat üzerinden kullanıma sunulması beklenen Packard Bell'in yeni dizüstü bilgisayarıyla ilgili detaylar geldikçe belirtmeye devam edeceğiz.

Packard Bell'den oyunculara yönelik yeni dizüstü bilgisayar; iPower GX
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DH Misafiri 9 yıl
ne zaman çıkacağı ve nede çıkacağını bildiririseniz sevinirim
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slayer90 11 yıl
artık bu modele özgü öle piksel garantisini 1 taneye kadar düşürsünler yada öyleyse ne mutlu

bu yüzden laptop almaktan korkuyorum o kadar para ve ölü piksel çıksın sonra gelde onla oyun oyna insan pc sine küser beh
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SmT # 11 yıl
herşey dört dörtlük ama arkadaki pil çıkıntısı olmamış.asusa mı özeniyorlar napıyorlar
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