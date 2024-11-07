Gamer’lar buraya: Amazon’da indirime giren oyuncu ekipmanları

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İndirimli Gaming Mouse'lar
- Everest SM-G72 Optik Kablolu Oyuncu Mouse: 109 TL
- Everest SM-G52 Usb Siyah Aydınlatmalı Gaming Oyuncu Mouse: 119 TL
- HP M160 Rgb Kablolu Gaming Mouse: 189 TL
- Everest Sgm-X7 Pro 4800 Dpi Kablolu Mouse + Mousepad: 299 TL
- Aula F813 4800DPI RGB 2.4GHz Kablosuz Oyuncu Mouse: 540 TL
- Gamepower Translucent 10.000 Dpi Rgb Pro Gaming Oyuncu Mouse: 559 TL
- Razer DeathAdder Essential (2021) Mouse: 822 TL
- Havit Gamenote MS963WB RGB Wireless Gaming Mouse: 829 TL
- SteelSeries Rival 3 Mouse 849 TL
- Razer Cobra RGB Optik Kablolu Mouse: 999 TL
- Bloody R90 Plus Şarjlı Optik Kablosuz Oyuncu Mouse: 1.136 TL
- SteelSeries Rival 3 Wireless - Kablosuz Mouse: 1.438 TL
- Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed Optik Kablosuz Mouse: 1.641 TL
- Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Özelleştirilebilir Kablosuz Mouse: 1.889 TL
- Razer Viper V3 HyperSpeed - Kablosuz Espor Mouse: 1.989 TL
- Glorious Model D RGB Kablosuz BAMF sensörlü Mouse: 1.999 TL
- Glorious Model I 2 RGB Kablosuz BAMF sensörlü Mouse: 2.899 TL
- Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Şarjlı Kablosuz Mouse: 2.989 TL
- Razer DeathAdder V3 Pro - Hafif Kablosuz Ergonomik Espor Mouse: 3.827 TL
- Razer Viper V3 Pro - Ultralight Kablosuz Espor Mouse: 5.120 TL
İndirimli Gaming Klavyeler
- Everest KB-188 Borealis Siyah Q Gaming Oyuncu Klavyesi: 254 TL
- Rampage Everest KB-2025 Siyah Rainbow Backlight Membrane Gaming Klavye: 429 TL
- Blueforce Shooter Rainbow Mekanik Oyuncu Klavyesi Red Switch Türkçe Q: 749 TL
- Bloody B328 (Q) Türkçe, 8 adet Infrared Mekanik Switch’li Gaming Klavye: 828 TL
- Lecoo GK301 Kablolu Blue Switch RGB LED Mekanik Türkçe Q Klavye: 949 TL
- Ajazz AK680 Kahverengi Switch Hot-Swap Kablolu Klavye Rainbow Light: 1.057 TL
- Logitech G G413 SE TKL Kablolu Oyuncu Klavyesi: 1.823 TL
- Monster Pusat Rapid Ultra Tam Boyutlu Monster Tactile Red Switch Beyaz: 2.499 TL
- Ajazz AK820 Pro 3 Modlu %75 Mekanik Klavye, TFT Akıllı Ekran ve Düğmeye Gasket-Mounted Oyun Klavyesi: 2.565 TL
- Razer BlackWidow V4X - mekanik oyun klavyesi: 3.409 TL
- Razer BlackWidow V4 (Yeşil Anahtar) - Chroma RGB mekanik oyun klavyesi (TR): 3.899 TL
- Razer Huntsman Mini (Mor Anahtar) - Opto-mekanik anahtarlı kompakt %60 oyun klavyesi: 4.241 TL
- Glorious GMMK 3 PRO Mekanik Gaming Klavye %75, Mekanik MX Anahtarları: 4.849 TL
- Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Klavyesi Pembe: 5.999 TL
İndirimli Gaming Kulaklıklar
- Hytech HY-GK3 3.5mm Gaming Kulakiçi Kulaklık: 120 TL
- Hytech HY-G1 LEGEND Kırmızı 3,5mm Gaming Oyuncu Kulaklık: 232 TL
- Rampage K29 Thunder Mikrofonlu Gaming Oyuncu Kulaklık: 399 TL
- Havit Gamenote H2230D Gaming Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 3.5mm: 429 TL
- HP OMEN Dyad Kulaklık,4 kutuplu, 3,5 mm jak, Kulakiçi Gamin Kulaklık: 599 TL
- Havit Gamenote H2002D Mikrofonlu Gaming Kulaklık - Yeşil Siyah : 899 TL
- JBL Quantum 50 USB-C,Gaming Kulakiçi Kulaklık: 899 TL
- Bloody GR230 Çok Modlu (Bluetooth+2.4Ghz+Kablolu) Kablosuz Kulaklık: 1.379 TL
- Razer BlackShark V2 X - Çok Platformlu Kablolu Esports Kulaklık Pembe: 1.599 TL
- HyperX Cloud Earbuds II Kırmızı Kulakiçi Kulaklık: 1.773 TL
- Razer BlackShark V2 X - Çok Platformlu Kablolu Espor Kulaklığı Yeşil: 1.951 TL
- ASUS ROG Strix Go Core Oyuncu Kulaklığı: 1.990 TL
- JBL Quantum 350, Gaming Kulaklık, Kablosuz, Siyah: 2.289 TL
- Razer Kraken V3 HyperSense - Haptic Teknolojili Kablolu USB Oyun Kulaklığı: 3.199 TL
- Razer BlackShark V2 HyperSpeed - PC Kablosuz Ultra Hafif E-Spor Kulaklık: 4.888 TL
- HyperX Cloud III Wireless Black: 5.149 TL
- Corsair HS80 RGB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 5.156 TL
- SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Oyun Kulaklığı Beyaz: 5.699 TL
- SteelSeries Arctis 7+ Kablosuz Gaming Kulaklık Siyah: 5.699 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über