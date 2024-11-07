Gamer’lar buraya: Amazon’da indirime giren oyuncu ekipmanları

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında gaming klavye, mouse ve kulaklıklarda düşük fiyatlar dikkat çekiyor. Pek çok modelde son ayların en düşük fiyatları göze çarpıyor.

Amazon’da TWS Bluetooth kulaklıklarda dikkat çeken indirimler! 14 sa. önce eklendi

Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Amazon’da tüm kategorilerde çok sayıda üründe en düşük fiyat sunuyor. Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde “En Düşük Fiyat Garantisi” veriliyor. Siparişinizin ardından 24 saat içerisinde başka bir sitede daha düşük fiyata görürseniz Amazon aradaki farkı iade ediyor.

İndirimli Gaming Mouse'lar

İndirimli Gaming Klavyeler

İndirimli Gaming Kulaklıklar

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