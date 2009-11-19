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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, GeForce GT240 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın modeline göre 512MB, 1GB, GDDR3 ve GDDR5 bellek seçenekleriyle gelen DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartlarına 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'su güç veriyor. Çalışmak için ekstra PCIe güç konnektörüne ihtiyaç duymayan ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyorlar. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan kartlar ayrıca CUDA, 3DVision ve PhysX gibi teknolojileri de destekliyorlar.

Çift slot tasarımlı özel bir soğutucu ile donatılan ekran kartlarından GDDR3 bellekli modellerin 555MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızları, GDDR5 bellekli modellerin ise 555MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor. Palit ayrıca GeForce GT240 Sonic modelini de hazırladı. Tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek yeni modelin saat hızları henüz açıklanmamakla birlikte türünün en hızlı çözümlerinden birisi olacağı belirtiliyor. Palit'in GeForce GT240 serisi 70 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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