Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, GeForce GT240 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın modeline göre 512MB, 1GB, GDDR3 ve GDDR5 bellek seçenekleriyle gelen DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartlarına 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'su güç veriyor. Çalışmak için ekstra PCIe güç konnektörüne ihtiyaç duymayan ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyorlar. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan kartlar ayrıca CUDA, 3DVision ve PhysX gibi teknolojileri de destekliyorlar.
Çift slot tasarımlı özel bir soğutucu ile donatılan ekran kartlarından GDDR3 bellekli modellerin 555MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızları, GDDR5 bellekli modellerin ise 555MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor. Palit ayrıca GeForce GT240 Sonic modelini de hazırladı. Tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek yeni modelin saat hızları henüz açıklanmamakla birlikte türünün en hızlı çözümlerinden birisi olacağı belirtiliyor. Palit'in GeForce GT240 serisi 70 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kuvvetlemuhtemel azda olsa daha iyi olacaktır. Özellikle ddr5 bellekli modeller bariz üstün olur HD4670'den.
Bu arada şu ana kadar çıkan en güzel GT240 modelleri, PALİT'e bravo.
bu ne abi yaa Allah aşkına kim kullanacak bunu 3. dünya ülkelerimi??
Eminim ileride en performanslı kartlarda bu kadar küçülecekler. Limüzün gibi olmayacaklar :)
ucuz masaüstü sistemlerine mi takacaklar ne yapacaklar belli değil.
Nvidia nın dx10.1 destekli ilk karltarından olmaları önemli sanırım nvidia acısından.Yani ati de 10.1 yok sadece nvidia da da var gibisinden piyasada alıcı bulması bekleniyor heralde.