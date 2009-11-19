Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palit GeForce GT240 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Palit GeForce GT240 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, GeForce GT240 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı. Firmanın modeline göre 512MB, 1GB, GDDR3 ve GDDR5 bellek seçenekleriyle gelen DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartlarına 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'su güç veriyor. Çalışmak için ekstra PCIe güç konnektörüne ihtiyaç duymayan ekran kartları, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyorlar. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunan kartlar ayrıca CUDA, 3DVision ve PhysX gibi teknolojileri de destekliyorlar.

Çift slot tasarımlı özel bir soğutucu ile donatılan ekran kartlarından GDDR3 bellekli modellerin 555MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızları, GDDR5 bellekli modellerin ise 555MHz GPU, 1340MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelmesi bekleniyor. Palit ayrıca GeForce GT240 Sonic modelini de hazırladı. Tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek yeni modelin saat hızları henüz açıklanmamakla birlikte türünün en hızlı çözümlerinden birisi olacağı belirtiliyor. Palit'in GeForce GT240 serisi 70 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Palit GeForce GT240 tabanlı 5 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hsyn2802 10 yıl
bunlar 4670den iyi helede gddr5'ler süper birde fiyatı güzel olursa tam süper olur. 4670'lerle aynı fiyat olsun. hemen alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
atinin ilk 5700 serisi tasarımlarını görüp iğrenç bir tip var diyenler buna şirin diyor ne ilginç bir kaos
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoSS03 10 yıl
mal ya bu nvidia aptal ya ati 4770 şeklini çalıntı bir ikincisi performance yok 3 mal gibi bi görünümolmuş herhalde üreticek bi şey bulmadı nvidia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 10 yıl
yakında bende aynı kartın 5 farklı modelini çıkartıcam. Soğutucu resmi değiştirseler model değiştirdik diye kakalıyorlar artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl
Hadi 1-2 tane hazırlanır da 5 tane ne ya
Sanki alıcısı çok olcakmış gibi alternatifler var bide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilgan26 10 yıl
bu kartlar 4670'lerden iyimi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl

atilgan26

bu kartlar 4670'lerden iyimi ?



Kuvvetlemuhtemel azda olsa daha iyi olacaktır. Özellikle ddr5 bellekli modeller bariz üstün olur HD4670'den.

Bu arada şu ana kadar çıkan en güzel GT240 modelleri, PALİT'e bravo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 10 yıl
yine yeniden yenilenmiş NVİDİDA :D:D:D
bu ne abi yaa Allah aşkına kim kullanacak bunu 3. dünya ülkelerimi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JAX 10 yıl
Çok şirin olmuş :)
Eminim ileride en performanslı kartlarda bu kadar küçülecekler. Limüzün gibi olmayacaklar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 10 yıl
yahu bu saatte bu kartları kime satmayı planlıyorlar acaba?
ucuz masaüstü sistemlerine mi takacaklar ne yapacaklar belli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 10 yıl
Kartlar 8800gt lerden kötü performansta,9600gt-9600gso ayarlarında kartlar.Fiyatları uygun olrsa,az güç tüketmesi istenen sistemlerde tercih edilebilir.
Nvidia nın dx10.1 destekli ilk karltarından olmaları önemli sanırım nvidia acısından.Yani ati de 10.1 yok sadece nvidia da da var gibisinden piyasada alıcı bulması bekleniyor heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14381 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5, geforce ve Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim