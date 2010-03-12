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Palit, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıklarında sona yaklaşıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıklarında sona yaklaşıyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Palit, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek Fermi lansmanı için artık son hazırlıklarını yapıyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanan firmanın, resmi kutu tasarımları gün ışığına çıktı. "Palit 3D Graphics Engine" temasına sahip olan tasarımlarda teknik özellik olarak, bellek kapasitelerine ve desteklenen teknolojilere yer verildiğini görüyoruz. GeForce GTX 480 için 1536MB GDDR5, GeForce GTX 470 içinse 1280MB GDDR5 bilgisinin yer aldığı tasarımlarda DirectX 11 vurgusuna ise rastlanmıyor.

3DVision Surround teknolojisi başta olmak üzere PhysX, CUDA ve SLI teknolojilerine dikkat çekilen kutularla birlikte, DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce modellerini 26 Mart'ta yapılacak resmi lansmanı takiben raflarda görmeye başlayacağız.

Palit, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıklarında sona yaklaşıyor
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http://www.tomshardware.com/news/palit-nvidia-geforce-fermi-gf100,9860.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1mpossible 9 yıl
haydi çısada bi görsek ya kutularıda gösterdiler artık göstericekleri pek şeyi kalmadı nvidianın inşşallah bide tek tek kutu içerini göstermezler
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Mr. Decent 9 yıl
Sonunda nVidia'nın GDDR5 kart çıkardığını gördük.
Hep 896 Bit GDDR3 gibiydi.Öle olmaz öle olmaz :) Azcıkda böle çıkarsın be. :)
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burning-turning 9 yıl
Hayret bunlarda yansıma yok

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DH Misafiri 9 yıl
açtırma kutuyu söyletme kötüyü :)
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Kurbağa yok mu bunda? Hayret.
Fermi ciddi bir olay. Kutu da ciddi olmuş anlaşılan.
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cihandark 9 yıl
hayret palit bu sefer kurbağa koymamış belki dragonball çizgi filmindeki kaplumbağa efendiyi koyarlar :)
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No Way Out 9 yıl
PALİT yeni seri ATİ GPU kart çıkarmadı diyerek çok üzülmüştüm çünkü gerçekten çok başarılı bir firma kaliteli bir fan kullanıyor, arıza çıkma ihtimalı cok cok düşük ve en ucuz fiyattan satıyor.

Fermiyi satması iyi oldu. Arkadaşlar haklı kutular kötü, kaplumbağa koysa daha iyidi...
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sdbz 9 yıl
Fermi için geri sayım...
10...9...8...7...6...5
4...3...2...1...0,9...0,8
0,7...0,6...0,5...0,4...
0,3...0,2...0,1...0,09...0,08...
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Trecc11 9 yıl
kutuları beğenmedim
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Mr NO 9 yıl
sdbz

Fermi için geri sayım...

10...9...8...7...6...5

4...3...2...1...0,9...0,8

0,7...0,6...0,5...0,4...

0,3...0,2...0,1...0,09...0,08...


Daha güzel özetlenemezdi


Sonsuza ıraksak bi durum var
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sdbz 9 yıl
Kaç para bu kutular, benim sisteme uyar mı? İşlemcim kaldırır mı acaba? :P
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Permanent. 9 yıl
Ahanda bir kutu daha
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YaRaNoZ 9 yıl
Çok sıkıntılı bir süreç bu
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