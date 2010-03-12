Palit, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 hazırlıklarında sona yaklaşıyor

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Palit, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek Fermi lansmanı için artık son hazırlıklarını yapıyor. GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 tabanlı yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmaya hazırlanan firmanın, resmi kutu tasarımları gün ışığına çıktı. "Palit 3D Graphics Engine" temasına sahip olan tasarımlarda teknik özellik olarak, bellek kapasitelerine ve desteklenen teknolojilere yer verildiğini görüyoruz. GeForce GTX 480 için 1536MB GDDR5, GeForce GTX 470 içinse 1280MB GDDR5 bilgisinin yer aldığı tasarımlarda DirectX 11 vurgusuna ise rastlanmıyor.

3DVision Surround teknolojisi başta olmak üzere PhysX, CUDA ve SLI teknolojilerine dikkat çekilen kutularla birlikte, DirectX 11 destekli yeni nesil GeForce modellerini 26 Mart'ta yapılacak resmi lansmanı takiben raflarda görmeye başlayacağız.

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http://www.tomshardware.com/news/palit-nvidia-geforce-fermi-gf100,9860.html