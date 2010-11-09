Palit, GeForce GTX 580 ve GeForce GTX 580 Sonic modellerini duyurdu

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Palit, GeForce GTX 580 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. Biri standart diğer ise fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Sonic modeli olmak üzere iki yeni GeForce GTX 580 çözümünü pazara sunan Palit'in ekran kartlarına, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'su güç veriyor. 512x paralel işlem birimine, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlarda 48 ROP ve 64x doku ünitesi bulunuyor.

Palit'in referans GeForce GTX 580 modeli 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Duyurusu yapılan GeForce GTX 580 Sonic modeli ise tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Palit'in açıkladığı değerlere göre GeForce GTX 580 Sonic'in grafik işlem birimi 835MHz'de, paralel işlem birimleri 1670MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapıyor. Diğer özellikleri itibariyle benzer olan kartlar, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini destekliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumları için üzerlerinde yer alan çift SLI konnektörü ile iki, üçlü ve dörtlü kurulumlara olanak tanıyan ekran kartları, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Palit'in yeni modellerinden standart GTX 580, 480 Avro seviyesinden sunulurken, Sonic modeli ise 500 Avro civarında bir fiyatlandırmaya sahip.