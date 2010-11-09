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Palit, GeForce GTX 580 ve GeForce GTX 580 Sonic modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Palit, GeForce GTX 580 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. Biri standart diğer ise fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Sonic modeli olmak üzere iki yeni GeForce GTX 580 çözümünü pazara sunan Palit'in ekran kartlarına, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 GPU'su güç veriyor. 512x paralel işlem birimine, 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartlarda 48 ROP ve 64x doku ünitesi bulunuyor.

Palit'in referans GeForce GTX 580 modeli 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Duyurusu yapılan GeForce GTX 580 Sonic modeli ise tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Palit'in açıkladığı değerlere göre GeForce GTX 580 Sonic'in grafik işlem birimi 835MHz'de, paralel işlem birimleri 1670MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapıyor. Diğer özellikleri itibariyle benzer olan kartlar, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini destekliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumları için üzerlerinde yer alan çift SLI konnektörü ile iki, üçlü ve dörtlü kurulumlara olanak tanıyan ekran kartları, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Palit'in yeni modellerinden standart GTX 580, 480 Avro seviyesinden sunulurken, Sonic modeli ise 500 Avro civarında bir fiyatlandırmaya sahip.


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ArenaMaster 9 yıl
valla bu zamana kadar 2 palıt sonıc ekran kartı kullandım ve hala kullanmaktayım..sunu soylemek ısterım;1.ekran kartımın cıkıslarından bırı yanmıstı,servıse gonderdım 1 hafta sonra yenısını gonderdıler bana..suan kullanmakta oldugum ıse gayet guzel calısmakta olup,hıcbır sorunla karsılasmadım sımdıye kadar..eger 580 almayada karar verırsem fırma servısı benı memnun ettıgı ıcın yıne palıtı sonıc secerım sanıyorum..saygılar..
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Furkán 9 yıl
Bari Sonic'i referans soğutmayla satışa sürmeselerdi..
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vidoko 9 yıl
palit ti yıllardır gözüm tutmadı çok dandik tiplerde yapıyor bana göre..
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m-99 9 yıl
palitin sektörde liderliğe oynadığını da ilk kez duyuyorum . önüne gelen lider zaten artık. palit , sparkle vs. marka kartların yanında bile geçmemek gerek. LEON-X üstadın başına gelenler gün gibi ortadayken hele bukartları almak harakiri ile eşdeğer.
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DH Misafiri 9 yıl
Türkiye'ye avro değil dolar üzerinden geliyor yani 500$+KDV şeklinde olur
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jumano 9 yıl

DH Misafiri

Türkiye'ye avro değil dolar üzerinden geliyor yani 500$+KDV şeklinde olur



newegg"te 519 $ olan fiyat burada 650 $+kdv"den aşağı fiyata zor olur

newegg.com/...
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Batuist 9 yıl
Marka ne olursa olsun şu cümle haberin en başında yinede bulunacaktı. Çünkü tam orada şablon görüntüsü vermekte;
"Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Palit"...
Merak ettim de "lider" olmayan var mı haberlerinize göre??
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car_26 9 yıl
Batuist

Marka ne olursa olsun şu cümle haberin en başında yinede bulunacaktı. Çünkü tam orada şablon görüntüsü vermekte;

"Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Palit"...

Merak ettim de "lider" olmayan var mı haberlerinize göre??

Power and Leader in Technology
Adı üstünde

Edit:imla
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MxFxOx 9 yıl
beyler kdv'yi unutmayın artı gümrük verisi
500 avro= 1300-1500 tr'de
Dandik duruyor zaten :D
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setek01 9 yıl
700 USD eder pariteye göre de 550 USD ile satılacak denen gigabyte 580'e göre
ortada şimdi acayip bir fark ortaya çıkıyor. Bunun Türkiye fiyatını yazarsak
Gigabyte için 1000 TL ama özel indirimli günlerde bir ay içinde 850 olur demiştik ama Palit o zaman burada kart satmasın. Zaten GTX460 sonic modelinde
VRM soğutucu modeli basına, VRM soğutucu olmayanları da distrbütörlere yollayarak tepki almıştı.
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Mckhan 9 yıl
500 avro olur 650 avro oda eder mi 1.300 :) zotac amp! yi kaçtan satıcak bakalım
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TiesTorN 9 yıl
dolar olarak düşünecen onu euro değil...
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TiesTorN 9 yıl
umarım Türkiye'ye aynı anda girer bu da...
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ulaire 9 yıl
aynı anda girermi bilmem ama vergilerle çok sağlam girecek piyasaya
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MÜŞAVİR 9 yıl

TiesTorN

umarım Türkiye'ye aynı anda girer bu da...


Yuh.


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TiesTorN 9 yıl
Sonic de mi referans soğutma ile geliyor ?
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Sonic dedik bağrımıza bastık o da mı 500 civarından giriyor olmadı
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HiqhWoltage 9 yıl
evet referans soğutmayla bir kaç yere baktım öyle görünüyor.
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