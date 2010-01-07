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Panasonic 48GB ve 64GB kapasiteli SDXC bellek kartlarını satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic 48GB ve 64GB kapasiteli SDXC bellek kartlarını satışa sunuyor
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Japon elektronik devi Panasonic, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) standardıyla hazırladığı bellek kartlarını pazara sunuyor. 48GB ve 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni kartların SD 3.0 spesifikayonuyla uyumlu oldukları ve yine bir Panasonic ürünü olan LUMIX DMC-GF1 model isimli dijital kamera kullanılabildikleri açıklandı.

Super Intelligent kontrolcüsüyle içeriğin zarar görmesini engelleyen SDXC bellek katlaro Class 10 performans derecelendirmesi ile geliyor yani 22MB/sn seviyesinde transfer hızı vaat ediyorlar.

Toshiba 48GB ve 64GB kapasiteli SDXC bellek kartlarını, önümüzdeki ay içerisinde 450$ ve 600$ seviyesinde etiket fiyatlarıyla yurt dışında satışa sunacak.


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OverClocK1ng 9 yıl
Bilmiyor musun?
2Tb çıktı ama adamlar yavaş yavaş verip çok para kazanmak için satmıyorlar.
Eee tabi 64Gb ı 600$ a sattıklarına göre 2Tb ı 24.000$ a satamayacakları için, yavaaş yavaaaş arttırıyorlar. Bugün 64Gb ı 600$ a satıp, yarın 256Gb ı 600$ a diye diye o 600$ ı tüketiciden 15-20 defa alırlar bunlar.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
ne önemi varki. doldurcak bişi olmadkdan sora
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