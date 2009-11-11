Panasonic, AVCHD uyumlu yeni DVD yazıcısını duyurdu

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Japonya'nın köklü elektronik firmalarından Panasonic, ürün gamına yeni DVD yazıcısı VW-BN2'i eklediğini duyurdu. Alışılmış DVD yazıcılarından farklı olarak VW-BN2, AVCHD ile Yüksek Tanımlamalı kayıt yapılmasına imkan veren dijital kameralarla USB 2.0 üzerinden direk bağlantı kurarak kaydettiğiniz görüntüleri DVD'e yazabilmenizi sağlıyor. 139×138.8×18mm boyutlarında ve 395 gram kütleli yazıcı, DVD±R ve DVD+RW 8x, DVD±R DL'leri 4x, DVD-RW'leri 6x ve DVD-RAM'leri 6x hızıyla yazabiliyor.

İlk olarak 25 Aralık'da Japonya'daki kullanıcılara sunulacak olan yazıcının satış fiyatıysa 290 dolar olarak belirlenmiş. Ürünün diğer pazarlardaki geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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