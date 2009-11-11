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Panasonic, AVCHD uyumlu yeni DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Panasonic, AVCHD uyumlu yeni DVD yazıcısını duyurdu
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Japonya'nın köklü elektronik firmalarından Panasonic, ürün gamına yeni DVD yazıcısı VW-BN2'i eklediğini duyurdu. Alışılmış DVD yazıcılarından farklı olarak VW-BN2, AVCHD ile Yüksek Tanımlamalı kayıt yapılmasına imkan veren dijital kameralarla USB 2.0 üzerinden direk bağlantı kurarak kaydettiğiniz görüntüleri DVD'e yazabilmenizi sağlıyor. 139×138.8×18mm boyutlarında ve 395 gram kütleli yazıcı, DVD±R ve DVD+RW 8x, DVD±R DL'leri 4x, DVD-RW'leri 6x ve DVD-RAM'leri 6x hızıyla yazabiliyor.

İlk olarak 25 Aralık'da Japonya'daki kullanıcılara sunulacak olan yazıcının satış fiyatıysa 290 dolar olarak belirlenmiş. Ürünün diğer pazarlardaki geleceği ise şimdilik bilinmiyor.


<a href="http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn091110-1/jn091110-1.html">Panasonic</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
syler23 10 yıl
bluray yazıcılar geliştirilmekteyken ne gerek var dvd yazıcıya??
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