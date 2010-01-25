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Panasonic'den 0.93kg'lık i7'li dizüstü bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
578b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Panasonic'den 0.93kg'lık i7'li dizüstü bilgisayar
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Elektronik dünyasının köklü firmalarından Japon devi Panasonic, hem güçlü hemde oldukça taşınabilir formdaki yeni laptopu "Let's Note" R serisinden CF-R9JWACDR'ı duyurdu.

Gücünü 1.06GHz'lik Intel Core i7-620UM vPro işlemcisinden olan R9, 10.4 inç boyutunda XGA çözünürlüğündeki ekranla geliyor. Maksimum 4GB'lık DDR3 belleği destekleyen cihazda, 500GB sabit disk yada 128GB'lık katı hal sürücüsüne yer verilmiş. Sadece 0.93 kg kütlesindeki ve 229 x 187 x 29.4 mm ölçülerindeki bilgisayar, standartlaşan WiFi a/b/g/n ve Bluetooth kablosuz bağlantılarına destek veriyor. Ultraportatif bilgisayarlarda olduğu gibi optik okuyucunun bulunmadığı bilgisayarda PC kart slotuna, SD/SDHC kart girişine, 2 adet USB 2.0 portuna ve VGA çıkışına yer verilmiş. R9, sahip olduğu 3,100mAh'lik batarya ile 7.5 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

Kullanıcının isteği doğrultusunda R9, 1.20GHz'lik Core i7-640UM işlemci ile konfigüre edilebiliyor. 17 Şubat'tan itibaren raflardaki yerini alacak olan bilgisayar için belirlenen satış fiyatıysa yaklaşık 2187 dolar.

Panasonic'den 0.93kg'lık i7'li dizüstü bilgisayar
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deniz_sea 8 yıl
O kalınlıkta o ağırlık degerine ulasilmisya buda yeter :'(
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SliTheRiNN 8 yıl
tasarim mukemmel
ama kamyonun altina takoz olarak kullanmak icin
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sotoxs 9 yıl
suya toza darbeye dayanıklı gibi duruyor. h biraz fazla sanki
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Mertcan. 9 yıl
Panasonic yaptığı her ürün gibi bu dizüstü bilgisayarı da gayet kaliteli yapmış fakat tasarım itibariyle iğrenç demeden geçemiyorum.
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talh4wk 9 yıl
0.93kg
benim w810i 100 gr olduna göre
telefonun 10 katı ağırlığında güzel bi ağırlık
haber için teşekkürler
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DH Misafiri 9 yıl
bu cıhaza elestırımı yapılır ya su yorumların halıne bak bırı ekran kartı dıyo bırı baska bısey resmen kedı uzanamadıgı cıgere pıs dıyo
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JasoNBuraK 9 yıl
1 kg gerçekten mükemmel bir değer , 10 inçlik netbooklar bile 1.5 kg..
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jay jay justified 9 yıl
DH Misafiri

bu cıhaza elestırımı yapılır ya su yorumların halıne bak bırı ekran kartı dıyo bırı baska bısey resmen kedı uzanamadıgı cıgere pıs dıyo



İstediğim cihazı eleştiririm. Senden icazet mi alacağım?

Ne yazdığınızı bilin, adabınızla yazın.

Ayrıca; konu eleştiri değil, bilgi edinme isteği. Yanlış izlenim vermesin alıntıladığım mesajdakiler.

Ekleme: fx57, teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için.
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UXKN 9 yıl
panasonic toughbook dizaynının netbook modeli gibi. eğer o şekildeyse mr&mrs smith filminin 2.si çekilirse bidahaki bazukayı bu yer :)
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sadtneverdie 9 yıl
bu pc değil laptop!
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jay jay justified 9 yıl
Ekran kartları kalktı herhalde artık. Yazmamışlar en önemli olanı...

Ekleme: Düzeltilmiş. Model de belirtilirse iyi olur.

Umarım en azından 1080p oynatabilecek bir şey vardır içinde.
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koxp94 9 yıl
bu pcnin amacı nedir, ayaklı server mı?
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quzman 9 yıl
Grafik çözümünden bahsedilmemiş .
Eğer idare eder bir şeyse fiyatı gözardı edilip alınabilir ...
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Shady 9 yıl
quzman

Grafik çözümünden bahsedilmemiş .
Eğer idare eder bir şeyse fiyatı gözardı edilip alınabilir ...


Evet haklısınız, özür dilerim onun için.

Bilgisayarda işlemciye entegre Intel'in HD grafik yongası bulunuyor.
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