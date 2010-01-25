Panasonic'den 0.93kg'lık i7'li dizüstü bilgisayar

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Elektronik dünyasının köklü firmalarından Japon devi Panasonic, hem güçlü hemde oldukça taşınabilir formdaki yeni laptopu "Let's Note" R serisinden CF-R9JWACDR'ı duyurdu.

Gücünü 1.06GHz'lik Intel Core i7-620UM vPro işlemcisinden olan R9, 10.4 inç boyutunda XGA çözünürlüğündeki ekranla geliyor. Maksimum 4GB'lık DDR3 belleği destekleyen cihazda, 500GB sabit disk yada 128GB'lık katı hal sürücüsüne yer verilmiş. Sadece 0.93 kg kütlesindeki ve 229 x 187 x 29.4 mm ölçülerindeki bilgisayar, standartlaşan WiFi a/b/g/n ve Bluetooth kablosuz bağlantılarına destek veriyor. Ultraportatif bilgisayarlarda olduğu gibi optik okuyucunun bulunmadığı bilgisayarda PC kart slotuna, SD/SDHC kart girişine, 2 adet USB 2.0 portuna ve VGA çıkışına yer verilmiş. R9, sahip olduğu 3,100mAh'lik batarya ile 7.5 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

Kullanıcının isteği doğrultusunda R9, 1.20GHz'lik Core i7-640UM işlemci ile konfigüre edilebiliyor. 17 Şubat'tan itibaren raflardaki yerini alacak olan bilgisayar için belirlenen satış fiyatıysa yaklaşık 2187 dolar.

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