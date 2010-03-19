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Panasonic'den Blu-ray okuyuculu taşınabilir TV

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Panasonic, VIERA TV ailesinin taşınabilir 2 yeni üyesi DMP-BV200 ve DMP-HV100'ü duyurdu. Her iki model de bünyelerinde sayısal TV alıcısı bulunduruyor ve 10.1 inçlik ekranlarında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor.

Panasonic'in en yeni çözümlerinden DMP-BV200'in üzerinde Blu-ray sürücüsü bulunurken, daha düşük fiyatıyla giriş seviyesine hitap eden DMP-HV100 medya içeriklerini SDHC kartlarından yada USB girişine bağlanan depolama cihazlarından oynatıyor. Her iki model AVCHD, MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD ve ISDBT formatlarını desteklerken, DMP-BV200 bunlara ek olarak DivX, JPEG ve MP3 formatlarına da destek veriyor ve kardeşinden farklı olarak üzerinde HDMI çıkışı bulunduruyor. İki ürünün diğer bir ortak yanlarıysa 2 adet 500mW gücünde hoparlör ve kulaklık çıkışına sahip olmaları.

Açıklamaya göre pil dolumunu 5 saatte gerçekleştiren DMP-BV200, 3.5 saatlik batarya ömrü sunarken, DMP-HV100 ise tam dolumunu 4 saatta gerçekleştiriyor ve yaklaşık 3 saatlik pil ömrü sunuyor. 23 Nisan'dan itibaren ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak olan DMP-BV200 ve DMP-HV100 için belirlenen satış fiyatlarıysa sırasıyla 1000 dolar ve 720 dolar.

Panasonic'den Blu-ray okuyuculu taşınabilir TV
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DMP-BV200

Panasonic'den Blu-ray okuyuculu taşınabilir TV
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DMP-HV100


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baysan240 9 yıl
çüşşş çinmalı telefonların bi kaç numara büyüğü bu be hatta onların özellikleri bundan daha fazla ne 720 doları rahatlarına baksınlar iki ay sonra aynı görünümlü ve şarjlı olan çin çihazıları 200 dolara satılır sanki muhteşem bi şey yapmışlar netbook ekranına basit bir platform ve batarya koymuşlar hepsi bu utanmadan 3 saat batarya ömrü yazmışlar la 1200 A lık bir cep telefonu bataryası taksan daha uzun gider

bide 10.1" cihaza film izlensin diye blu ray takmışlar hay kıçımın kenarı 1024/600 çözünürlük + 10.1" ekran + bluray oyoyoyoy
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