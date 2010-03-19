Panasonic'den Blu-ray okuyuculu taşınabilir TV

Japonya'nın önde gelen elektronik firmalarından Panasonic, VIERA TV ailesinin taşınabilir 2 yeni üyesi DMP-BV200 ve DMP-HV100'ü duyurdu. Her iki model de bünyelerinde sayısal TV alıcısı bulunduruyor ve 10.1 inçlik ekranlarında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor.

Panasonic'in en yeni çözümlerinden DMP-BV200'in üzerinde Blu-ray sürücüsü bulunurken, daha düşük fiyatıyla giriş seviyesine hitap eden DMP-HV100 medya içeriklerini SDHC kartlarından yada USB girişine bağlanan depolama cihazlarından oynatıyor. Her iki model AVCHD, MPEG-2, MPEG-4, H.264, AVCHD ve ISDBT formatlarını desteklerken, DMP-BV200 bunlara ek olarak DivX, JPEG ve MP3 formatlarına da destek veriyor ve kardeşinden farklı olarak üzerinde HDMI çıkışı bulunduruyor. İki ürünün diğer bir ortak yanlarıysa 2 adet 500mW gücünde hoparlör ve kulaklık çıkışına sahip olmaları.

Açıklamaya göre pil dolumunu 5 saatte gerçekleştiren DMP-BV200, 3.5 saatlik batarya ömrü sunarken, DMP-HV100 ise tam dolumunu 4 saatta gerçekleştiriyor ve yaklaşık 3 saatlik pil ömrü sunuyor. 23 Nisan'dan itibaren ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak olan DMP-BV200 ve DMP-HV100 için belirlenen satış fiyatlarıysa sırasıyla 1000 dolar ve 720 dolar.

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DMP-BV200

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DMP-HV100