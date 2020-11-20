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    Şu anda 67 kişi burada

    Pandemide vefat sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mart'taki verileri açıkladı. Şu anki hasta sayısı, Nisan - Mayıs aylarındaki vaka sayısı ile neredeyse aynı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 59 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Pandemide vefat sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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    Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde koronavirüs hastalığına yakalanan insanların sayısı bir hayli artmaya başladı ve geçtiğimiz gün de ülke geneli için yeni kısıtlamalar açıklandı. Şimdi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü hasta sayılarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor"

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    Ülkemizde bir süredir vaka sayıları yerine hasta sayıları açıklanıyor. Hasta sayılarının şu anda geldiği durum ise salgının ilk günlerinde açıklanan en yüksek vaka sayısını neredeyse geçmiş durumda.

    Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi bugün açıklanan hasta sayısı 5.103, Türkiye'nin şu ana kadar açıklanan en yüksek vaka sayısı ise 11 Nisan'da gelmişti ve sayı 5.138'di. Şu ana kadar Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise en yüksek 127 olarak açıklanmıştı. Tabloda gördüğünüz gibi bugün açıklanan vefat sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

    Pandemide vefat sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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    Vaka sayısı ile ilgili olarak ne yazık ki bir açıklama yok ancak tabloya baktığımız zaman 11 Nisan’da paylaşılan zirve rakamın altında olmadığını tahmin etmek pek de güç değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugün açıklanan tablo hakkında şöyle yorum yaptı: 

    "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak."

    Geçtiğimiz gün açıklanan yeni kısıtlamalar bugün saat 20:00 itibarıyla geçerli olacak. Açıklanan yeni kısıtlamaları tüm ayrıntıları ile burada bulabilirsiniz. Geriye dönük istatistikleri ise aşağıdaki kaynak bölümünde bulabilirsiniz.



    https://covid19.saglik.gov.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vaka değil hasta yazıyor orada haberi yazan kardeş
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten hiç düşmemişti ki yükselsin.
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    Dark Territory (E. K.) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vaka sayısı 50 bin vardır
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geçen hafta ben de akrabamı kaybettim. Garip bir hastalık, ben de mesala ne ateş oldu ne öksürük. Sadece koku almıyordum, nezleden bile hafif atlattım ama teyzem 1 hafta yataktan kalkamadı, ayağa kalkınca bayılıp yere düşüyordu. 25 yaşında sınıf arkadaşım da öldü, bildiğimiz bir hastalığı yoktu.

    Bir de testlere fazla güvenmeyin, teyzem 2 kere pcr testi yaptı negatif çıktı. Ben de tek seferde pozitif çıktı. Neden böyle oluyor bilmiyorum.
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    9600_G_T (kadir varae) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yazık bu karantina da işe yaramıyor

    ALLAH rahmet eylesin
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    cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vaka değil hasta yazıyor orada haberi yazan kardeş
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