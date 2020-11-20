Pandemide vefat sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

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Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde koronavirüs hastalığına yakalanan insanların sayısı bir hayli artmaya başladı ve geçtiğimiz gün de ülke geneli için yeni kısıtlamalar açıklandı. Şimdi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü hasta sayılarını açıkladı.

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Ülkemizde bir süredir vaka sayıları yerine hasta sayıları açıklanıyor. Hasta sayılarının şu anda geldiği durum ise salgının ilk günlerinde açıklanan en yüksek vaka sayısını neredeyse geçmiş durumda.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi bugün açıklanan hasta sayısı 5.103, Türkiye'nin şu ana kadar açıklanan en yüksek vaka sayısı ise 11 Nisan'da gelmişti ve sayı 5.138'di. Şu ana kadar Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise en yüksek 127 olarak açıklanmıştı. Tabloda gördüğünüz gibi bugün açıklanan vefat sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

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Vaka sayısı ile ilgili olarak ne yazık ki bir açıklama yok ancak tabloya baktığımız zaman 11 Nisan’da paylaşılan zirve rakamın altında olmadığını tahmin etmek pek de güç değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bugün açıklanan tablo hakkında şöyle yorum yaptı:

"Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak."

Geçtiğimiz gün açıklanan yeni kısıtlamalar bugün saat 20:00 itibarıyla geçerli olacak. Açıklanan yeni kısıtlamaları tüm ayrıntıları ile burada bulabilirsiniz. Geriye dönük istatistikleri ise aşağıdaki kaynak bölümünde bulabilirsiniz.

https://covid19.saglik.gov.tr/

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