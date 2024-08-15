Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye’de görüldü mü?

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Tam Boyutta Gör Dünya Sağlık Örgütü (WHO) son toplantısın Maymun Çiçeği (mpox) virüsü salgını nedeniyle “küresel acil durum” ilan etti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez ortaya çıkan Maymun Çiçeği virüsü, bölgedeki çiçek aşısı yetersizliği nedeniyle Afrika kıtasında yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği virüsü hakkında açıklama yayınladı.

Türkiye’de Maymun Çiçeği virüsü var mı?

Sağlık Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda henüz Türkiye’de Maymun Çiçeği virüsüne rastlanılmadığı ifade edildi. Ülkemizde herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmadığı belirtildi. Virüs hakkında çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.

Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır? 13 sa. önce eklendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”

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Maymun Çiçeği (mpox) virüsünün belirtileri neler?

Ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları ve sırt ağrısı

Şişmiş lenf düğümleri

Titreme

Tükenmişlik

Yüzde, ağız içinde ve eller, ayaklar, göğüs, cinsel organlar veya anüs gibi vücudun diğer yerlerinde görülen sivilce veya kabarıklık gibi görünen döküntü

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Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması