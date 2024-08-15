Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye’de görüldü mü?

- Türkiye’de Maymun Çiçeği virüsü var mı?
- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Maymun Çiçeği (mpox) virüsünün belirtileri neler?
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Türkiye’de Maymun Çiçeği virüsü var mı?
Sağlık Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda henüz Türkiye’de Maymun Çiçeği virüsüne rastlanılmadığı ifade edildi. Ülkemizde herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmadığı belirtildi. Virüs hakkında çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.
Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”
Maymun Çiçeği (mpox) virüsünün belirtileri neler?
- Ateş
- Baş ağrısı
- Kas ağrıları ve sırt ağrısı
- Şişmiş lenf düğümleri
- Titreme
- Tükenmişlik
- Yüzde, ağız içinde ve eller, ayaklar, göğüs, cinsel organlar veya anüs gibi vücudun diğer yerlerinde görülen sivilce veya kabarıklık gibi görünen döküntü
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.