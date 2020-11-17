Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de pozitif çıkan Covid-19 vaka sayısı yerine semptomu bulunan pozitif hastaların sayısı açıklanıyor. Vaka sayısının gizlenmesine rağmen hasta sayısında ciddi artış yaşandı. Her gün yeni rekor kıran hasta sayılarının ardından ilk belirgin yasaklar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kısıtlamaları duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından somut kısıtlamalar getirilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Yeni koronavirüs kısıtlamaları nasıl uygulanacak?

Ayrıca Bkz. "Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi"

Yeni kısıtlamalar neler?

Haftasonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. (Saat 10.00-20.00 arasında sokağa çıkmak serbest. Akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak.)

Eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altı için de uygulanacak.

AVM, market, restoran, berber ve kuaförler saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacak. Bu saatlerin dışında restoran ve kafelerde sadece paket servis ugulamasına geçilecek. Kıraathaneler ve sinemalar yılsonuna kadar kapalı kalacak. Halısahalar da kapatılacak.

Kısıtlamalar hakkında henüz haberdeki cümleler dışında ek bilgi yok. Kısıtlamaların detayları, bugün yayınlanacak İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile belli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.