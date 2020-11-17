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    Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor

    Kış aylarına girmemizle birlikte ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Uyarılar fayda etmediği için kısıtlamalar hayatımıza giriyor. Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    12,5b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    54

    Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor
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    Türkiye’de pozitif çıkan Covid-19 vaka sayısı yerine semptomu bulunan pozitif hastaların sayısı açıklanıyor. Vaka sayısının gizlenmesine rağmen hasta sayısında ciddi artış yaşandı. Her gün yeni rekor kıran hasta sayılarının ardından ilk belirgin yasaklar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kısıtlamaları duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından somut kısıtlamalar getirilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı.

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    Yeni kısıtlamalar neler?

    Haftasonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. (Saat 10.00-20.00 arasında sokağa çıkmak serbest. Akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak.)

    Eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altı için de uygulanacak.

    AVM, market, restoran, berber ve kuaförler saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacak. Bu saatlerin dışında restoran ve kafelerde sadece paket servis ugulamasına geçilecek. Kıraathaneler ve sinemalar yılsonuna kadar kapalı kalacak. Halısahalar da kapatılacak.

    Kısıtlamalar hakkında henüz haberdeki cümleler dışında ek bilgi yok. Kısıtlamaların detayları, bugün yayınlanacak İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile belli olacak.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jeopol 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hala kafalar basmadı sanırım.



    Virüs sadece haftosonu bulaşmıyor. Tıka basa işe gitmek zorunda olunan hafta içleri bulaşıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +80
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir etkisi olmayan kısıtlamalar geldi yine
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    OSINOS (Selim USTA) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkes eve kapansın ama devletin cebinden para çıkmasın.. bu mu :)
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    1
    Rindaman ( -) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bi bitmedi ya, cidden var ya..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Niye öyle yasakta böyle yasak değil. Böyle yasak mı olur?
    Arkadaş bi sakin olun yahu?

    Belki bu yasaklar da işe yaramayacak eskisi gibi tümden yasak başlayacak. Bilgisayar oyunu mu oynanıyor sanıyorsunuz siz hala?
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    eyoruk 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Doğru düzgün önlem bile alamıyoruz.Ama sorsan uçuyoruz kaçıyoruz oo harikayız falan...



    Eee yine Iban isteyemeyeceklerine göre ....
    1 Yanıt Yanıtla
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    ogameci 6 dk. ( Mesaj Silindi ) eyoruk
    7 uçakla gitmişler kıbrısa
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    Harunozdme 18 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oyuncak gibi oynuyorlar ne yaptıkları belli değil bunun olacağı belliydi zaten
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    ogameci 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Avm açık



    Avm içinde ki reatorantlar, starbucks’lar açık mı kapalı mı ?





    Paket servis diyor, avm açık diyor



    İlkokul mezunları milletvekili olabilirse böyle olur
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    labtek38 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Spor salonları ile ilgili birşey söylenmedi sanırım.
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    nofrost 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kapatacaksan adam gibi kapat, kapatmayacaksan yarım yamalak kapatmayın kardeşim! Yine özel kursları kapattılar allahım delircem ya

    Avm açık kalsın, dolmuşlar ağzına kadar tıka basa insan dolu olsun, ama özel kursları kapat! Bizim suçumuz ne!
    Yanıtla +2
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    maligezgin (mehmet ali gezgin) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kış günü bu soğukta kim akşam 8den sonra dışarı çıksın hey allaam böyle saçma şey mi olur
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    Knights of Cydonia 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gece vakti sokağa çıkma yasağının ne anlamı var? Nasıl bir mantık bu?
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    lazer__ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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    koronavirüs, kısıtlama ve
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