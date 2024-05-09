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    MHRS'de onaylı randevu dönemi başlıyor

    Devlet hastanelerinden randevu için kullanılan MHRS'de yeni dönem başlıyor. Hastaların randevudan randevuya gelip gelemeyeceği hakkında onay vermesi zorunlu olacak.
    MHRS'de onaylı randevu dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de devlet hastanelerine randevu almak isteyen vatandaşlar müsait randevu bulmakta zorlanıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yaşanan sorunların çözümü için yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “onaylı randevu” sisteminin devreye gireceğini duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl 23 milyon kişi randevu aldığı halde hastaneye gitmedi.  Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon olarak belirlendi. Müsait olmadığı halde randevusunu iptal etmeyenlerden dolayı randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde randevuya gelemeyecek vatandaşların randevuları başkalarına devredilecek.

    Onaylı Randevu Sistemi nedir?

    MHRS’den ve Alo 182’den randevu alan vatandaşların, randevu tarihinden bir gün öncesinde randevuya gelip gelemeyeceği hakkında onay vermesi gerekecek. Akşam saat 20.00’ye kadar onay verilmeyen randevular iptal edilecek. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları haricindeki tüm vatandaşların randevudan bir gün önce randevuya onay vermesi gerekecek.

    Onaylı randevu sistemi 13 Mayıs 2024 tarihinde başlıyor. Onay verilmeyen randevular için MHRS’den randevu talebi oluşturan vatandaşlar öncelikli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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