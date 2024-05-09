MHRS'de onaylı randevu dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de devlet hastanelerine randevu almak isteyen vatandaşlar müsait randevu bulmakta zorlanıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yaşanan sorunların çözümü için yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “onaylı randevu” sisteminin devreye gireceğini duyurdu.

Yapay zeka 30'dan fazla kanser ilacı geliştirdi: İşte detaylar 22 sa. önce eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl 23 milyon kişi randevu aldığı halde hastaneye gitmedi. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon olarak belirlendi. Müsait olmadığı halde randevusunu iptal etmeyenlerden dolayı randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde randevuya gelemeyecek vatandaşların randevuları başkalarına devredilecek.

Onaylı Randevu Sistemi nedir?

MHRS’den ve Alo 182’den randevu alan vatandaşların, randevu tarihinden bir gün öncesinde randevuya gelip gelemeyeceği hakkında onay vermesi gerekecek. Akşam saat 20.00’ye kadar onay verilmeyen randevular iptal edilecek. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları haricindeki tüm vatandaşların randevudan bir gün önce randevuya onay vermesi gerekecek.

Onaylı randevu sistemi 13 Mayıs 2024 tarihinde başlıyor. Onay verilmeyen randevular için MHRS’den randevu talebi oluşturan vatandaşlar öncelikli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.