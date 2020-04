Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi

Tam Boyutta Gör

The US Food and Drug Administration (FDA) kurumu 1 yıl süren araştırma ve inceleme sonucunda ranitidin adlı etken maddeyi içeren bütün ilaçları, zaman içerisinde ve özellikle yüksek sıcaklıkta saklandığında kanserojen maddeler açığa çıkardığı gerekçesiyle Amerikan pazarından çekti.

Geçen sene ranitidin içeren ilaçların düşük dozlarda kanserojen N-nitrosodimethylamine maddesi içerdiği tespit edildikten sonra FDA kurumu mide ekşimesi için kullanılan ve ranitidin etken maddesi içeren Zantac adlı ilacı yakın takibe aldı.

İlk başta N-nitrosodimethylamine varlığının üretim sürecinde oluşan kontaminasyon sonucu oluştuğu düşünüldü ancak şimdi FDA kurumu ranitidin içeren tüm ilaçların toplatılması kararını aldı.

Piyasadaki tüm ilaçlar toplatıldı

Yapılan bağımsız laboratuvar teslteri sonucunda normal koşullarda saklanan ranitidin içeren ilaçlarda dahi N-nitrosodimethylamine seviyelerinin yükseldiği ve ilaçların saklanma süresi arttıkça N-nitrosodimethylamine seviyelerinin de arttığı gözlendi yani ranitidin içeren bir ilaç ne kadar yüksek sıcaklıkta ve ne kadar uzun süre saklandıysa o ölçüde N-nitrosodimethylamine düzeyleri artıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda birçok örnekte N-nitrosodimethylamine düzeylerinin güvenli dozu aşmadığı belirtiliyor yani ürünlerin normal tüketiciler için şu anlık zararlı olmadığı belirtiliyor ancak sıcaklık düzeyi arttıkça N-nitrosodimethylamine düzeyleri de artacağından durumun güvenli dozu geçmesinden şüpheleniliyor.

Ayrıca FDA açıklamalarına göre aynı amaçlarla kullanılan famotidin (Pepcid), simetidin (Tagamet), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid) veya omeprazol (Prilosec) adlı ilaçlarda şu ana kadar yapılan incelemelerde herhangi bir N-nitrosodimethylamine kontaminasyonuna rastlanmadı.

