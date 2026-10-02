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    X abonelikleri değişiyor, Grok Bot da dahil olacak

    Yazılım ekosistemine büyük yatırımlar yapan Elon Musk şimdi bunları tek bir abonelikten sunmayı planlıyor. Yeni dönemde X abonelik seçeneklerinde önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. 

    X Tam Boyutta Gör
    Eski adıyla Twitter’ı satın aldıktan sonra yazılım tarafına büyük yatırımlar yapan Elon Musk, önce Grok yapay zekâ hizmetini entegre ettikten sonra Cursor platformunu satın almıştı. Sonrasında ise Grok Bot ajanını hizmete sunmuştu. Şimdi bunların hepsini bir araya getiren yeni bir abonelik geliyor.

    X Premium Ultra geliyor

    Halı hazırda X aboneliği ve Grok aboneliği ayrı çalışıyor. X Premium abonelerine belirli ölçüde Grok hizmetleri kullandırılsa da daha gelişmiş kullanım için Grok içerisinde abonelikler mevcut. Yeni dönemde X abonelikleri bu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını kullanıcılara sunmaya başlayacak.

    X uygulaması kaynak kodlarından elde edilen bilgilere göre abonelik türleri dörde ayrılacak. X Plus aboneliği bugün bildiğimiz X Premium aboneliğinin yerini alırken X Premium da Grok Bot entegrasyonu, son Grok modellerine erişim ve daha fazla limit sunacak. X Super ve X Ultra abonelikleri ise bunlara ek olarak kullanım limitlerini daha da yükseltecek. Bu süreçte Cursor entegrasyonu olacak mı bilinmiyor.

    Diğer bir gelişme ise fiyat konusunda. Plus ve Premium aboneliklerde muhtemel bir fiyat artışı gündemde. Bu gerçekleşmese bile Super ve Ultra aboneliklerinde yüksek bir fiyat etiketi bekleniyor. ChatGPT yeni fiyat politikası düşünüldüğünde asgari ücrete yaklaşması şaşırtıcı olmaz.

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