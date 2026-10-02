X abonelikleri değişiyor, Grok Bot da dahil olacak

X Premium Ultra geliyor
Halı hazırda X aboneliği ve Grok aboneliği ayrı çalışıyor. X Premium abonelerine belirli ölçüde Grok hizmetleri kullandırılsa da daha gelişmiş kullanım için Grok içerisinde abonelikler mevcut. Yeni dönemde X abonelikleri bu hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını kullanıcılara sunmaya başlayacak.
X uygulaması kaynak kodlarından elde edilen bilgilere göre abonelik türleri dörde ayrılacak. X Plus aboneliği bugün bildiğimiz X Premium aboneliğinin yerini alırken X Premium da Grok Bot entegrasyonu, son Grok modellerine erişim ve daha fazla limit sunacak. X Super ve X Ultra abonelikleri ise bunlara ek olarak kullanım limitlerini daha da yükseltecek. Bu süreçte Cursor entegrasyonu olacak mı bilinmiyor.
Diğer bir gelişme ise fiyat konusunda. Plus ve Premium aboneliklerde muhtemel bir fiyat artışı gündemde. Bu gerçekleşmese bile Super ve Ultra aboneliklerinde yüksek bir fiyat etiketi bekleniyor. ChatGPT yeni fiyat politikası düşünüldüğünde asgari ücrete yaklaşması şaşırtıcı olmaz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: