Patriot, Torqx isimli yeni SSD ailesini tanıttı

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En son incelemesini yaptığımız yüksek performanslı Monster dizüstü bilgisayar'da karşımıza çıkan yüksek performans bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Torqx serisi yeni SSD ailesini duyurdu. Geleceğin depolama çözümü olarak değerlendirilen ve mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı depolama pazarında etkin rol oynamak ve şimdiden pozisyonunu sağlamak alabilmek adına yatırımlarına devam eden Patriot, Warp serisinden Torqx serisiyle de dikkat çekmeyi umuyor.

Yeni seri dahilinde 64GB, 128GB ve 256GB'lık modeller hazırlayan firmanın tüm SSD'leri 2.5-inç boyutunda ve SATA-II arabirimiyle uyumlular. Yüksek performans için 64MB'lık entegre bellekle donatılan Torqx serisi yeni SSD'lerin 64GB'lık model (220MB/sn okuma ve 135MB/sn yazma) haricindeki diğer temsilcilerinin 260MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.