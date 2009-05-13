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Patriot, Torqx isimli yeni SSD ailesini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot, Torqx isimli yeni SSD ailesini tanıttı
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En son incelemesini yaptığımız yüksek performanslı Monster dizüstü bilgisayar'da karşımıza çıkan yüksek performans bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, Torqx serisi yeni SSD ailesini duyurdu. Geleceğin depolama çözümü olarak değerlendirilen ve mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen NAND flash tabanlı depolama pazarında etkin rol oynamak ve şimdiden pozisyonunu sağlamak alabilmek adına yatırımlarına devam eden Patriot, Warp serisinden Torqx serisiyle de dikkat çekmeyi umuyor.

Yeni seri dahilinde 64GB, 128GB ve 256GB'lık modeller hazırlayan firmanın tüm SSD'leri 2.5-inç boyutunda ve SATA-II arabirimiyle uyumlular. Yüksek performans için 64MB'lık entegre bellekle donatılan Torqx serisi yeni SSD'lerin 64GB'lık model (220MB/sn okuma ve 135MB/sn yazma) haricindeki diğer temsilcilerinin 260MB/sn'lik okuma ve 180MB/sn'lik yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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1963bursa 10 yıl
Mevcut 256GB SSD ler 559$, yeni çıkanlar da aşağı yukarı aynı seviyelerden satışa çıkıyor, makul fiyatlı modeller görmek için 512GB SSD lerin yayılıp, fiyatların bir miktar daha kırılması gerekiyor.
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sertacaygun 10 yıl
Fiyat yoksa açıklama da yok Mike ! Pazarı kızdırma Georgiii :D !
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Batuist 10 yıl
sürekli yeni ssdler çıkıyor ama herhalde biz sadece uzun bi süre bu haberleri okumakla yetineceğiz...
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El_domingo 10 yıl
Habire Ssd haberleri geliyor ama nedense fiyat bilgileri bulunmuyor...ayrıca anladığım kadarıyla mal temininde sıkıntı var....mevcut satılanlar da habire fiyatlar yukseliyor...yav bu ssd ler in fiyatı nezaman düşeceği bekleniyor.....
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