Yüksek performanslı bellek kitleriyle ve Torq serisi SSD depolama sürücüleriyle tanıdığımız Patriot, USB 3.0 destekli yeni komponentlerini duyurdu. Biri dizüstü, biri masaüstü bilgisayar ve biri de harici diskler için olmak üzere toplamda üç adet adaptör duyuran Patriot'un yeni genişleme komponentleri, USB 2.0 standardı ile kıyaslandığında uyumlu donanımlarla birlikte 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad ediyorlar.

Patriot'un USB 3.0 destekli yeni bileşenlerinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

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