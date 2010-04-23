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Patriot, USB 3.0 destekli yeni komponentlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle ve Torq serisi SSD depolama sürücüleriyle tanıdığımız Patriot, USB 3.0 destekli yeni komponentlerini duyurdu. Biri dizüstü, biri masaüstü bilgisayar ve biri de harici diskler için olmak üzere toplamda üç adet adaptör duyuran Patriot'un yeni genişleme komponentleri, USB 2.0 standardı ile kıyaslandığında uyumlu donanımlarla birlikte 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaad ediyorlar.

Patriot'un USB 3.0 destekli yeni bileşenlerinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


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yonex78 9 yıl
sistemi güncel olupta sırf usb 3.0 için sistem degiştirmeyecekler için güzel çözüler.sonuçta anakartlar da harici yonga ile veriyor bu destegi
pekala pcmıa kart yuvasu usb 3.0 hızlarına ulaşabilir mi ben onu merak ediyorum
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