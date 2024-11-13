Yüzde işareti (%), bir yüzdeyi, bir sayıyı veya oranı 100’ün kesri olarak belirtmek için kullanılan semboldür. Yüzde işaretinden sonra boşluk bırakılmaz ve rakamla birlikte yüzde yazmak yerine % işareti kullanılır. Yüzde işareti başta mı olur sonda mı sorusu sıkça sorulur. Yüzde işaretinin kullanımı her dilde farklıdır. Örneğin; Türkçede yüzde sembolü öne (%100 gibi) konurken, İngilizcede sona (50% gibi) konur. Peki, yüzdelik işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda yüzde işareti yapılışı burada.

Laptopta & telefonda artı işareti yapma 1 hf. önce eklendi

Klavyede yüzde işareti yapma ⌨️

Tam Boyutta Gör MacBook ve Windows bilgisayarda yüzde işareti yapmak için, klavyede Shift + 5 tuşlarına basılır. PC numerik klavyede yüzde sembolünü yazmak için ALT + 37 tuş kombinasyonu kullanılır.

Telefonda yüzde işareti yazmak için, 123 tuşuna, ardından #+= tuşuna basılır ve yüzde sembolüne (%) dokunulur.

Yüzde işareti kopyala 👉🏻 %

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Yüzde işareti nasıl yapılır? Klavyede yüzde sembolü yapma