Yüzde işareti nasıl yapılır? Klavyede yüzde sembolü (%) yapma

Yüzde işareti (%), bir yüzdeyi, bir sayıyı veya oranı 100’ün kesri olarak belirtmek için kullanılan semboldür. Yüzde işaretinden sonra boşluk bırakılmaz ve rakamla birlikte yüzde yazmak yerine % işareti kullanılır. Yüzde işareti başta mı olur sonda mı sorusu sıkça sorulur. Yüzde işaretinin kullanımı her dilde farklıdır. Örneğin; Türkçede yüzde sembolü öne (%100 gibi) konurken, İngilizcede sona (50% gibi) konur. Peki, yüzdelik işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda yüzde işareti yapılışı burada.
Klavyede yüzde işareti yapma ⌨️
Telefonda yüzde işareti yazmak için, 123 tuşuna, ardından #+= tuşuna basılır ve yüzde sembolüne (%) dokunulur.
Yüzde işareti kopyala 👉🏻 %Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir