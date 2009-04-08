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Patriot, Warp v3 serisi 128GB'lık yeni SSD'sini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde hazırladığı SSD modelleriyle de gündeme gelmeye başlayan Patriot, ürün gamına 128GB kapasiteli yeni bir SSD modeli daha ekliyor. Firmanın Warp v3 serisi dahilinde lanse ettiği yeni SSD çözümü 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini destekliyor. 240MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilen depolama biriminin, resmi olarak açıklanmasa da JMicron tarafından hazırlanan kontrolcü ile donatıldığı belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan Warp v3 serisi, 128GB kapasiteli yeni SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.


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sertacaygun 10 yıl
Bu SSD haberleri sıktı artık...
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cavador 10 yıl
versiyon 3 olmuş ama hala alınabilir değil üstelik boyutlarda cok hala cok kücük , buna rağmen durmadan hbr ler cıkıyor, durmadan modeller yazılıyor, fiyatlarda öğlesine

deli sacması oldu ssd ler sanki büyük coğunluk satın almışta fiyatlarda süper uygunmuş gibi yeniyeni modeller revizyonlar cıkarıyorlar

şuanda satılması için en önemli şey fiyat kapasite , hız anlamında 10mb yavaş 20mb hızlı durumu değil
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1963bursa 10 yıl
Diğer boyutlardaki modellerin de fiyatlarını vereyim, SSD lerin fiyatları makul seviyelere gelecek gibi, yarım TB olan OCZ ve Samsung modellerini Amazon halen satışa koymamış, yarım TB lık modellerin fiyatları 750$ civarlarından satışa girse alttaki fiyatlarda ona göre düşebilir. Genelde yarı yarıya seyrediyor, bu sebepten satışa gelecek olan yarım TB ların fiyatları çok önemli.
Transcend 32GB 74$
Transcend 64GB 129$
PatriotPE128 GS25SSDR 128GB 289$
LionDisk LSSD256M 256GB 559$
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1963bursa 10 yıl
Amazon da 279$, Patriot PE128GS25SSDR Warp Series Extreme Performance 128GB SATA II 2.5-Inch Solid State Drive (Black), modeli mi farklı diyecem ama yeni çıkıyor, bu işte.
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max975 10 yıl
fiyatı açıklansında ne olduğunu görürüz.
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