Patriot, Warp v3 serisi 128GB'lık yeni SSD'sini kullanıma sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde hazırladığı SSD modelleriyle de gündeme gelmeye başlayan Patriot, ürün gamına 128GB kapasiteli yeni bir SSD modeli daha ekliyor. Firmanın Warp v3 serisi dahilinde lanse ettiği yeni SSD çözümü 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini destekliyor. 240MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilen depolama biriminin, resmi olarak açıklanmasa da JMicron tarafından hazırlanan kontrolcü ile donatıldığı belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan Warp v3 serisi, 128GB kapasiteli yeni SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.
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deli sacması oldu ssd ler sanki büyük coğunluk satın almışta fiyatlarda süper uygunmuş gibi yeniyeni modeller revizyonlar cıkarıyorlar
şuanda satılması için en önemli şey fiyat kapasite , hız anlamında 10mb yavaş 20mb hızlı durumu değil
Transcend 32GB 74$
Transcend 64GB 129$
PatriotPE128 GS25SSDR 128GB 289$
LionDisk LSSD256M 256GB 559$