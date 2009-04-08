Patriot, Warp v3 serisi 128GB'lık yeni SSD'sini kullanıma sunuyor

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan ve son dönemde hazırladığı SSD modelleriyle de gündeme gelmeye başlayan Patriot, ürün gamına 128GB kapasiteli yeni bir SSD modeli daha ekliyor. Firmanın Warp v3 serisi dahilinde lanse ettiği yeni SSD çözümü 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini destekliyor. 240MB/sn'lik okuma ve 160MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilen depolama biriminin, resmi olarak açıklanmasa da JMicron tarafından hazırlanan kontrolcü ile donatıldığı belirtiliyor. 1.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan Warp v3 serisi, 128GB kapasiteli yeni SSD'nin fiyatı ise açıklanmadı.

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