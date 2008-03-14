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PCMCIA, ExpressCard 2.0 standardını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ExpressCard daha çok dizüstü bilgisayarlarda kullanılan özel bir genişleme slotu. Bu slot aracılığı ile uyum arz eden kablosuz adaptörler, tv kartları ve bellek kartları başta olmak üzere çok sayıda ürün ve donanımı kullanabilmek mümkün. ExpressCard spefisifkasyonunun belirlenmesinde yetkili organ olan ve kişsel bilgisayarlara yönelik olarak çalışma yapan Uluslararası Bellek Kartları Birliği günümüzde kullanılmakta olan ExpressCard 1.2 standardının güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonu olan ExpressCard 2.0 spesifikasyonunu duyurdu. Yeni spesifikasyon belli açılardan farkını hissettiriyor. Yerini alacağı standarda göre protokole bağlı olarak 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı sağlayabiliyor. Üreticilere uyumlu çözümler üretilmesi için açılan yeni stanadardın ayrıca geriye dönük olarak uyumlu olacağı da gelen bilgiler arasında. ExpressCard 2.0 standardı özellikle yüksek boyutlu dosyaların transferinde SATA-II adaptörlerine ciddi katkı sağlayacağı belirtiliyor. Kısa süre içerisinde yeni standart ile uyumlu ürün ve çözümlerin kullanıma sunulması beklenirken bilgisayar kart teknolojilerinde ortak standart kullanımına yönelik olarak bir diğer önemli adım da atılmış olacak.
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tanerturk17 11 yıl
eskı notebooklarda işe yarasada yenı nesil notebooklarda herşey olduğundan bence pek onemi yok
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575m 11 yıl
Standartlar yükseliyo, pci-x16 dan pci2.0 geçmek gibi bişey anlaşılan.
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