Peewee'den çocuklara hitap eden taşınabilir bilgisayar; Power 2.0 Laptop

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle bilgisayarla tanışma yaşı da hızla düşüyor. Bu hedefle, çocuklara yönelik olarak ürettiği özel taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlarla bilinen PeeWee; ürün gamına yeni bir bilgisayar ekledi; Power 2.0 Laptop.

Firmanın son taşınabilir bilgisayarı gücünü 1.6GHz’lik Atom N270 işlemcisinden alıyor. 30GB’lık depolama alanı sunan bilgisayar, 1GB’lık bellek ile gelirken; bu kapasite 2GB’a kadar yükseltilebiliyor. 8.9 inçlik ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlayabilen cihazda, dahili olarak internet kamerası SD/MMC kart okuyucusu da bulunuyor.

Windows XP ile gelen Power 2.0 Laptop, enerji ihtiyacını karşıladığı 4 hücreli bataryasıyla 4 saate kadar kesintisiz çalışma vaat ederken; çocukları hedef aldığı için klavyesi su geçirmiyor ve 50 cm’e kadar olan düşmelere mukavemet gösteriyor. 22.1 x 18.5 x 3.8 cm boyutlarında olan bilgisayarın ağırlığıysa 1,36 kgf…

Fabrika çıkışlı olarak üzerinde 15 eğitici oyunun da bulunduğu Power 2.0 Laptop’un satış fiyatıysa 450 dolar olarak belirlenmiş.