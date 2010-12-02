Peewee'den çocuklara hitap eden taşınabilir bilgisayar; Power 2.0 Laptop

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle bilgisayarla tanışma yaşı da hızla düşüyor. Bu hedefle, çocuklara yönelik olarak ürettiği özel taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlarla bilinen PeeWee; ürün gamına yeni bir bilgisayar ekledi; Power 2.0 Laptop.
Firmanın son taşınabilir bilgisayarı gücünü 1.6GHz’lik Atom N270 işlemcisinden alıyor. 30GB’lık depolama alanı sunan bilgisayar, 1GB’lık bellek ile gelirken; bu kapasite 2GB’a kadar yükseltilebiliyor. 8.9 inçlik ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlayabilen cihazda, dahili olarak internet kamerası SD/MMC kart okuyucusu da bulunuyor.
Windows XP ile gelen Power 2.0 Laptop, enerji ihtiyacını karşıladığı 4 hücreli bataryasıyla 4 saate kadar kesintisiz çalışma vaat ederken; çocukları hedef aldığı için klavyesi su geçirmiyor ve 50 cm’e kadar olan düşmelere mukavemet gösteriyor. 22.1 x 18.5 x 3.8 cm boyutlarında olan bilgisayarın ağırlığıysa 1,36 kgf…
Fabrika çıkışlı olarak üzerinde 15 eğitici oyunun da bulunduğu Power 2.0 Laptop’un satış fiyatıysa 450 dolar olarak belirlenmiş.
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Bakın bakalım 30 Gb. harddisk üretiliyor mu ?
Netbook'ların klavyesi su geçiriyor mu ?
50 cm den yere atın bakalım bir şey olacak mı ?
Sanki koca adam kullanacak gibi: "Bu fiyata normal netbook var."
Batuist bari sen yapma.
O zaman ben de diyorum : "İçinde SSD'de var mı ???"
Düzeltme: Eksik harf.
tamam düşünce güzel olabilirde birde şöyle düşün.. Bu cihazı kullanıcak yaştaki kitle için windows XP bence biraz abartı kaçmış. Dediğim gibi hem daha fazla ailenin çocuklarına alabilmesi için daha uygun bir maliyetle üretilebilinecek arm tabanlı android işletim sistemli bir cihaz daha erişilir olurdu.. kaç kişi bunu çocuğuna alabilir mesela? diyelim dediğim gibi XP yok atom yok arm ve android var.. hem arabirimi xp gibi değil bir çocuğun çok daha akıcı ve anlayarak kullanabileceği bir şekilde olur hem daha performanslı çalışır hemde android marketten indirebileceği o kadar çok küçük ve kullanışlı program ve oyun var ki bence çok çok daha kullanışlı olurdu.. Çocuk XPyi ne yapsın?? yoksa ben bu cihazın üretilmesine karşı değilim sadece adamlar yola çıkmışlar ama açıyı baştan sapıtınca ilerledikçe yol daha da açılmış.. bu şekilde daha ucuz daha erişilir hemde çocuklar için kullanımı daha zevkli bir cihaz olurdu...
artı böylesine bir cihazda arm tabanlı bir işlemci ile android kullanılarakta çocuklar için bir oyuncak yapılabilirdi.. böylece hem daha ucuz olurdu hem daha basit hemde daha uzun pil ömürlü...