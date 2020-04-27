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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti

    Son zamanlarda alışılagelinmişin dışında renklerde ekran kartları popülerlik kazanmaya başladı.
    43 dk.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti
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    Ekran kartları alıştığımız üzere genelde oyunculukla özdeşleşmiş siyah, kırmızı, gri gibi renk temalarıyla geliyor. Agresif tasarıma sahip kartların aksine son dönemde üreticiler pembe kartlar üzerine eğilmeye başladılar.

    Ekran kartı tasarımına farklı bir yorum

    Yeston’un RX 580 2048 SP Cute Pet modelinin ardından artan pembe rengin yanı sıra şirinlik odaklı ekran kartı tasarlama trendi üreticilerin arasında hızla yayılmaya devam ediyor. PCIe Riser kablosuyla kullanıldığı düşünülen modellere bir yenisi de GALAX’tan geldi.

    100 mm’lik 2 fanlı soğutma çözümüne yer verilen model pembe rengin hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Arka plakada da renk uyumunun sürdüğü kartın fanları RGB aydınlatmayla gelirken düşük güç altında sıfır RPM moduna sahip. Kutudan çıktığı halde pembe renge ayarlı RGB LED'ler yazılımla ayarlanabiliyor. Ek olarak RTX 2070 Super EX Pink Edition’ın beyaz PCB'si de tasarımı tamamlar nitelikte.

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    Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti
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    GALAX’a göre Pascal GPU’lu çözümlerine göre yeni fanlar sayesinde kartın soğutucu bloğu %30 daha fazla TDP’nin üstesinden gelebiliyor. Bu da 260 watt’lık seviyeye tekabül ediyor. Ayrıca Xtreme Tuner yazılımı desteğine sahip pembe ekran kartı, kolaylıkla kontrol edilebilecek.

    GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition kalbinde 2560 CUDA çekirdekli TU104’ü taşıyor. GPU 1815 MHz’lik fabrika çıkışı hız aşırtmalı frekansta çalışırken, yazılım tabanlı 1-click OC moduyla çok daha ileriye, 1830 MHz’e yükseltilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı"

    Bellek tarafında ise 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklere dokunulmayarak 14 Gbps frekans korunmuş. 8+6 pin güç konnektörü üzerinden beslenen kartının görüntü çıkışları tarafında ise 3 DP 1.4a ve 1 HDMI 2.0b’ye yer verilmiş. Son olarak modelin fiyatı belirtilmese de 560 dolar civarı tahmin ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/266295/galax-intros-geforce-rtx-2070-super-ex-pink-edition Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 22 dk.
    E yani sadece erkekler oyun oynamıyor sonuçta :)
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    kmlkszhacker 30 dk.
    Kırmızı kartlar ne zaman geliyor?
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 35 dk.
    Pembe gömlüm sende twitch yayıncı kızlara ceyizlik pembe, ekran kartlarım var. 😂 😂 😂 Almanmı...
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    yakup548 (Yakup ADIGÜZEL) 36 dk.
    Gayet güzel olmuş, canım frambuazlı dido çikolata cekti.
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