Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

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Geçtiğimiz çeyreğe dair finansal verileri paylaşan mavi ekip bu amaçla hazırladığı slaytlarının arasına merak edilen bir bilgiyi de yerleştirmiş. Tiger Lake işlemcilerinin çıkış dönemi doğrulandı.

Tiger Lake'in beraberinde getirecekleri

Intel’in Willow Cove çekirdekleriyle gelecek Tiger Lake işlemcileri bu açından kaydadeğer IPC artışı vadediyor. iGPU tarafında ise uzun bir süredir beklenen Xe mimarili GPU’yu taşıyacak modeller 10 nm’nin rafine edilmiş bir haliyle üretilecek olmaları nedeniyle mavi ekip adına önemli bir nesil olacak.

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Paylaşılan slaytlara göre Intel Tiger Lake işlemcilerini bu yılın ortalarında tanıtacak. Diğer taraftan şimdilik detaylandırılmasa da Haziran-Ağustos aralığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte slaytlara göre mavi ekip yüksek çekirdek sayılarıyla gelecek Ice Lake-SP işlemcilerini örneklemeye de başlamış.

https://www.techpowerup.com/266185/intel-confirms-mid-2020-tiger-lake-launch

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