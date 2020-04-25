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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

    Yarıiletken üreticisi Intel yayınladığı slaytlarda bazı verileri paylaşırken yeni yongalarına dair önemli bir detayı da gün ışığına çıkardı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı
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    Geçtiğimiz çeyreğe dair finansal verileri paylaşan mavi ekip bu amaçla hazırladığı slaytlarının arasına merak edilen bir bilgiyi de yerleştirmiş. Tiger Lake işlemcilerinin çıkış dönemi doğrulandı.

    Tiger Lake'in beraberinde getirecekleri

    Intel’in Willow Cove çekirdekleriyle gelecek Tiger Lake işlemcileri bu açından kaydadeğer IPC artışı vadediyor. iGPU tarafında ise uzun bir süredir beklenen Xe mimarili GPU’yu taşıyacak modeller 10 nm’nin rafine edilmiş bir haliyle üretilecek olmaları nedeniyle mavi ekip adına önemli bir nesil olacak.

    Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı
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    Ayrıca Bkz. "Z490 yongaseti PCIe 4.0 desteğiyle geliyor-şimdilik kullanılamayacak"

    Paylaşılan slaytlara göre Intel Tiger Lake işlemcilerini bu yılın ortalarında tanıtacak. Diğer taraftan şimdilik detaylandırılmasa da Haziran-Ağustos aralığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte slaytlara göre mavi ekip yüksek çekirdek sayılarıyla gelecek Ice Lake-SP işlemcilerini örneklemeye de başlamış.



    https://www.techpowerup.com/266185/intel-confirms-mid-2020-tiger-lake-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 56 dk.
    intel bu tiger arkadaşta 10nm'nin denemesini yaptı verimsiz buldu ve 14nm'ye geri dönecek.10. nesile göre daha iyi olabilir çünkü ısınıp throttle yapacak hızlara zaten çıkamayacak.fazladan IPC bence yemeyin de yanına yatın amd'den haberiniz yoksa ama varsa 4800 4900 dururken bunu almazsınız.
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa.
    Intel bu Göl(lake) de boğulacak bu gidişle.



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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    😂 😂 😂

    Yav intel çıkarsa ne olacak işlemci satabileceginimi sanıyor puahaha bu hengamede millet kasan soba gibi işlemciyi alsa manyak bir sogutucu alması gerek onu geçtim performansı yerlerde olduğu için nanayda nanay
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