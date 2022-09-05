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    Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Süpürge - İnceleme: Tek seferde hem sil hem süpür

    Bu videomuzda Türkiye pazarına ilk kez giriş yapan Philips'in 8000 serisi Aqua Plus kablosuz süpürgeye yakından bakıyoruz. Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Süpürge hem siliyor hem süpürüyor.

    Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev elektroniği de çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle kablosuz süpürgeler gücü ve rahatlığıyla birçok insanın dikkatini çekmeye başladı. Biz de bu videomuzda Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Süpürge'ye yakından bakıyoruz ve hangi konularda başarılı, hangi konularda başarısız bunlara bakıyoruz.

    Ürünü satın almak ve diğer tüm detayları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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