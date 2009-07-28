Philips Android OS'e merhaba diyor

Google ve Open Handset Alliance 'ın ortak çalışmasının ürünü olan Android'in popülerliği gittikçe artmaya devam ediyor.Google'ın sene içersinde 18-20 tane Android işletim sistemine sahip mobil cihaz görebiliriz açıklamasının ardından,firmalarda bu açıklamayı doğrularcasına Android ailesini genişletmeye devam ediyor.Çin orjinli teknoloji sitesi PCOnline,bu firmaların en sonuncusunun Hollanda'nın ünlü elektronik firması Philips olmaya hazırlandığını açıkladı..

Sitenin açıklamasına göre Philips'in Android'li V808'i,Android tabanlı telefonlarda görmeye alıştığımız 3.2 inç boyutların sahip 480*320 çözünürlükte dokunmatik ekrana ve 3.2 megapiksellik hareketli görüntü kaydıda yapabilen bir kameraya sahip olacak.V808'le ilgili diğer bir iddiada cihazın yeni GPS yazılımı sayesinde daha çok GPS teknolojisine odaklı olacağı yönünde.Eğer açıklamalar doğruysa Philips,Android tabanlı V808'in Google'ın açıklaması göz önüne alındığında yıl sonuna kadar Avrupa'da piyasaya sürebilir.Hollanda merkezli elektronik firmasının yeni cihazı hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadarken önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha ayrıntılı bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.

http://mobile.pconline.com.cn/dclub/0907/1714373.html