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Philips Android OS'e merhaba diyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google ve Open Handset Alliance 'ın ortak çalışmasının ürünü olan Android'in popülerliği gittikçe artmaya devam ediyor.Google'ın sene içersinde 18-20 tane Android işletim sistemine sahip mobil cihaz görebiliriz açıklamasının ardından,firmalarda bu açıklamayı doğrularcasına Android ailesini genişletmeye devam ediyor.Çin orjinli teknoloji sitesi PCOnline,bu firmaların en sonuncusunun Hollanda'nın ünlü elektronik firması Philips olmaya hazırlandığını açıkladı..

Sitenin açıklamasına göre Philips'in Android'li V808'i,Android tabanlı telefonlarda görmeye alıştığımız 3.2 inç boyutların sahip 480*320 çözünürlükte dokunmatik ekrana ve 3.2 megapiksellik hareketli görüntü kaydıda yapabilen bir kameraya sahip olacak.V808'le ilgili diğer bir iddiada cihazın yeni GPS yazılımı sayesinde daha çok GPS teknolojisine odaklı olacağı yönünde.Eğer açıklamalar doğruysa Philips,Android tabanlı V808'in Google'ın açıklaması göz önüne alındığında yıl sonuna kadar Avrupa'da piyasaya sürebilir.Hollanda merkezli elektronik firmasının yeni cihazı hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadarken önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha ayrıntılı bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.


http://mobile.pconline.com.cn/dclub/0907/1714373.html Yorum Yaz
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sertacaygun 10 yıl
@mkprl
GM'nin çoğu ürününde T9 olduğu için tercih etmedim. Bu dediğin ürün iyi olursa seçilebilir bir ürün.
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thedeparted 10 yıl

sertacaygun

@mkprl



GM'nin çoğu ürününde T9 olduğu için tercih etmedim. Bu dediğin ürün iyi olursa seçilebilir bir ürün.


T9'muş vs. imiş gibi yazılımsal olayları kafana takma, zira DSTL1'de yazılım yani işletim sistemini GM yapmıyor.
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tanak 10 yıl
bi de pil omru xenium serisi gibi olursa :)
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marikanwap 10 yıl
Ah bi de yaygınlaşsa...

Hala Türkiye'ye Android'li bir cihaz resmi olarak giriş yapmış değil
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Father Torque 10 yıl
Süper haber, bir de uygun fiyatlı gelirse tadından yenmez.
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mkprl 10 yıl

marikanwap

Ah bi de yaygınlaşsa...

Hala Türkiye'ye Android'li bir cihaz resmi olarak giriş yapmış değil




General Mobile'ın Android işletim sistemine sahip modeli olan DSTL1 ağustosun ilk haftasından itibaren KDV dahil 799TL fiyatıyla Türkiyede satışına başlanacakmış. Cihazda 624Mhz Marvel işlemci, 5MP Sony sensor kamera, Sharp LCD ekran, Wi-Fi, BT, 4GB hafıza (maks 16GB) ve üstelik çift sim kartlı olarak kullanabilme imkanı var. Kendi sitelerinde şu an ön talep toplanıyor, ben ön talepte bulundum bakalım önümüzdeki hafta başından itibaren ön talepte bulunanlara bazı ayrıcalıklarla satışa sunulmaya başlanack cihaz.
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