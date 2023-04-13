Philips, 50 yıl garantili yeni LED ampullerini duyurdu

Tam Boyutta Gör LED ampullerin zaten enerji tasarruflu olduğu biliniyor ancak Signify, (Philips Lighting'in yeni şirket adı) bu tasarrufu bir adım daha ileriye götürüyor. Şirket, adından da anlaşılacağı gibi, markanın her zamanki LED seçeneklerinden yüzde 40 daha az enerji kullanan Philips Ultra Efficient LED ampullerini duyurdu.

50 yıl garantili ampul

Tam Boyutta Gör Geleneksel akkor ampullerle karşılaştırıldığında, LED ampuller daha az enerji kullanır, daha az ısı üretir ve daha uzun ömürlüdür. Akkor ampullere göre yüzde 90'a varan oranlarda daha az enerji tüketen ve 25.000 saat veya daha uzun bir ömre sahip olan bu ampuller yüksek enerji verimliliğine sahiptir. LED ampuller ayrıca cıva gibi zehirli maddeler içermedikleri ve kullanımları sırasında daha az sera gazı saldıkları için çevre dostudur. Öte yandan Signify, "gelişmiş" LED'ler ve optiklerin yıllık enerji maliyetini ampul başına 55 sent ile 1,03 dolar seviyesine kadar düşürdüğünü iddia ediyor.

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Signify, Ultra Efficient serisinin ortalama 50 yıllık bir ömre sahip olduğunu veya Philips'in standart LED ampullerinden üç kat daha fazla kullanım ömürleri olduğunu aktarıyor. Philips’in yeni serisi Walmart'a özel olarak satışa sunulacak. Yumuşak beyaz ve gün ışığı varyantlarında 60W eşdeğer A19 ampul için 10 dolardan başlayan fiyatlar sunulacak. 65W BR30 ampul 11 dolar, 100W A21 ampul ise 15 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani kısaca, standart LED ampullere nazaran daha pahalılar. Bu arada bunların akıllı ampul olmadığını da belirtelim.

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