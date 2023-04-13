Philips, 50 yıl garantili yeni LED ampullerini duyurdu

Signify, Ultra Efficient serisinin ortalama 50 yıllık bir ömre sahip olduğunu veya Philips'in standart LED ampullerinden üç kat daha fazla kullanım ömürleri olduğunu aktarıyor. Philips’in yeni serisi Walmart'a özel olarak satışa sunulacak. Yumuşak beyaz ve gün ışığı varyantlarında 60W eşdeğer A19 ampul için 10 dolardan başlayan fiyatlar sunulacak. 65W BR30 ampul 11 dolar, 100W A21 ampul ise 15 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani kısaca, standart LED ampullere nazaran daha pahalılar. Bu arada bunların akıllı ampul olmadığını da belirtelim.
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.