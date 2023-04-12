Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Xiaomi kısa süre önce Fire OS çalıştıran ilk akıllı TV'sini tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi şimdi de Google TV platformunu temel alan ilk televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

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Şirket sosyal medya hesabında bir teaser yayınladı. Paylaşılan görsel Xiaomi Smart TV X Pro isimli akıllı TV serisinin 13 Nisan'da Hindistan'da duyurulacağını gösteriyor. Boyutları bilmiyoruz ancak yeni seri kapsamında 43 inç, 50 inç ve 55 inç olmak üzere üç model sunulabilir.

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Netleşen özellikleri

Akıllı TV, metal ince çerçeveli gövdeye sahip olacak. Ayrıca HDR10+ desteği ve Dolby Vision IQ teknolojisine sahip 4K çözünürlüklü bir ekran taşıyacak. Son olarak 40 watt'lık hoparlör sisteminden bahsedildiğini de belirtelim.

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Xiaomi'nin Google TV'li yeni televizyon serisinin fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Merak edilen tüm detayları yarınki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

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Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor