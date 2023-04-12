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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Xiaomi yakında Google TV platformunu temel alan ilk televizyonunu tanıtacak. Xiaomi Smart TV X Pro serisiyle ilgili detaylar resmi etkinlik sayfasında paylaşıldı.
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    Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi kısa süre önce Fire OS çalıştıran ilk akıllı TV'sini tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi şimdi de Google TV platformunu temel alan ilk televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

    Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Şirket sosyal medya hesabında bir teaser yayınladı. Paylaşılan görsel Xiaomi Smart TV X Pro isimli akıllı TV serisinin 13 Nisan'da Hindistan'da duyurulacağını gösteriyor. Boyutları bilmiyoruz ancak yeni seri kapsamında 43 inç, 50 inç ve 55 inç olmak üzere üç model sunulabilir.

    Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Netleşen özellikleri

    Akıllı TV, metal ince çerçeveli gövdeye sahip olacak. Ayrıca HDR10+ desteği ve Dolby Vision IQ teknolojisine sahip 4K çözünürlüklü bir ekran taşıyacak. Son olarak 40 watt'lık hoparlör sisteminden bahsedildiğini de belirtelim.

    Xiaomi, Google TV'li ilk akıllı TV'sini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin Google TV'li yeni televizyon serisinin fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok. Merak edilen tüm detayları yarınki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

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