Philips Xenium X830; Bekleme süresiyle öne çıkan dokunmatik ekranlı telefon

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Philips dokunmatik ekranlı yeni telefonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Xenium X830 olarak isimlendirilen yeni modele ilişkin detay ve görseller gün ışığına çıktı. Kendi segmentinde giriş seviyesine konumlandırılması beklenen dokunmatik ekranlı yeni telefon, 1.5 aya varan bekleme süresiyle Philips'in bu konudaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dört bant GSM desteği sunan ve GPSRS / EDGE bağlantılarını gerçekleştirebilen Xenium X830, 1.5 aylık bekleme süresinin yanında 10 saat kadar konuşma süresi sunabiliyor.

Ekran boyutu 3-inç olan ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen Xenium X830, otofokus özellikli 5 megapiksek kamera ile donatılmış. Dahili bellek kapasitesi 47MB olan telefon, yüksek depolama kapasitesine ihtiyaö duyanlar için 8GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği de sunuyor. Çoklu ortam özellikleri arasında RDS özellikli FM radyo alıcısı, entegre müzik ve video oynatıcısı gibi detaylarla öne çıkan Philips Xenium X830, Bluetooth uyumlu kulaklıklarla da kullanılabilecek.

Özellikle 1.5 aya varan bekleme süresiyle öne çıkacak gibi görünen Philips Xenium X830'un ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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