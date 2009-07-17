Philips Xenium X830; Bekleme süresiyle öne çıkan dokunmatik ekranlı telefon

Philips dokunmatik ekranlı yeni telefonunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Xenium X830 olarak isimlendirilen yeni modele ilişkin detay ve görseller gün ışığına çıktı. Kendi segmentinde giriş seviyesine konumlandırılması beklenen dokunmatik ekranlı yeni telefon, 1.5 aya varan bekleme süresiyle Philips'in bu konudaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dört bant GSM desteği sunan ve GPSRS / EDGE bağlantılarını gerçekleştirebilen Xenium X830, 1.5 aylık bekleme süresinin yanında 10 saat kadar konuşma süresi sunabiliyor.
Ekran boyutu 3-inç olan ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünü destekleyen Xenium X830, otofokus özellikli 5 megapiksek kamera ile donatılmış. Dahili bellek kapasitesi 47MB olan telefon, yüksek depolama kapasitesine ihtiyaö duyanlar için 8GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği de sunuyor. Çoklu ortam özellikleri arasında RDS özellikli FM radyo alıcısı, entegre müzik ve video oynatıcısı gibi detaylarla öne çıkan Philips Xenium X830, Bluetooth uyumlu kulaklıklarla da kullanılabilecek.
Özellikle 1.5 aya varan bekleme süresiyle öne çıkacak gibi görünen Philips Xenium X830'un ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.
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Ve, en büyük artısı olan uzun şarjı nedeniyle; en büyük eksisinden dolayı dokunmatik ekranı bozulan x800'ümü, garantinin bitiminden bir yıl sonra, tamir için ücreti mukabili, başarı servis'e teslim ettim. Yanına bir de pil siparişi verdim.
Zira, o esnada kullanmaya başladığım Turkcell T10'un bir gün ancak dayanan şarjı, bana yoğun kullanımda şarjı 10 gün giden Philips'imi arattı.
4 tane yedek orijinal bataryalı ve yedek metal arka kapaklı tetemiz XENİUM X503 üm...
(4X600 saate kadar bekleme süresi)
ve yine 4 yedek orijinal bataryalı ve yedek kapaklı aaa pil ile de çalışabilden XENİUM X520telefonum var..
(4X30 gune kadar bekleme süresi) vardır...
Aylarca hiç şarj derdiyle uğraşmak istemeyen varsa PM atabilir...;)
Dikkat
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Youtube'da rus videosu var. Tüm bu tartışmalara son koyacak cinsten. Hareket algılayıcısı, yenilenmiş mesaj yazma olayları, çoklu masaüstü vb. izlemeden yorum yapmayın.
Youtube - Philips X830 Rusça İnceleme
Yeni bir distribütör veya teknosa vs getirebilir belki
x830'un çıktığını duyunca heyecanlandım. yabancı sitelerdeki review'leri inceledim. benim açımdan x800'den en büyük farkı malzeme kalitesi.sağlam telefon yapmışlar bu sefer.x800'ün en büyük problemi buydu.ikinci olarak menüsü çok daha kullanışlı. ekranı ve pil süresi diğer öne çıkan farkları.
Kesin kararımı çoktan verdim, almak istiyorum. 3 ay oldu gelsin diye bekliyorum, artık bekliyemiycem geleceği yok Türkiyeye...
20 Ocak 2010 itibariyle Türkiye Philips Mobile'le görüştüm. Telefonun ne zaman satışa çıkacağını ve ne kadardan satılacağını bilmiyorlar. Ama x710 şubat ayı içinde satılmaya başlayacakmış. Valla ben bekliyemiycem, yurtdışından almak istiyorum. aşağıdaki linkte ebay fiyatları yazıyor;
shop.ebay.com/...
shipping'le beraber 400 dolara falan geliyor ama 4 tane alırsak tanesi 360'a gelecek. Almak isteyen 3 arkadaş daha varsa haberleşelim. Eğer cidden almak isteyen varsa ben 4 tane sipariş vericem. parasını telefon gelince bana verirsiniz.İlgilenen arkadaşlar için email adresimide yazıyorum; h_kafali@hotmail.com
Bu arada philipsle garanti konusunu görüştüm. Şu an telefon türkiyede satışta olmadığı için garanti hizmeti veremiyeceklerini(yedek parça, yazılım vb. yok) ancak türkiyedede satılmaya başladıktan sonra uluslararası garanti hizmeti verebileceklerini söylediler.
Eğer bir hafta içinde kimse dönmezse yalnız kendime almak zorunda kalıcam fazladan 40 dolar bana girecek