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Pioneer 12x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pioneer 12x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüsünü duyurdu
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Japon elektronik devi Pioneer, tek ve çift katmanlı medyalara 12x hızında kayıt yapabilen yeni bir Blu-ray sürücüsünü duyurdu. SATA ara birimini destekleyen ve 4MB tampon bellek birimine sahip olan yeni sürücü BD-R/-R DL medyalara 12x, BD-RE/-RE DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x hızında kayıt yapabilen sürücü, ayrıca CD'lere 40x ve CD-RW'lere de 24x yazabiliyor. Ekim ayında satışa sunulacak BDR-2205 kod adlı yeni Blu-ray sürücüsünün 249$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.


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1963bursa 10 yıl
Eklemem lazım, verdiğim fiyatlara başka markalarda var, mesela CenDyne marka 10'lu paket var 23$'a, Optical Quantum marka var ama bunlar denenmiş diskler değil, yani nasıl performans alırsınız bilemem, memorex'den şaşmayın derim.
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1963bursa 10 yıl
CoreXXX isimli arkadaşım, internetten alışveriş yapıyorsan 15li memorex 4x BD paketini kullan, tanesi 3.7lira falan gibi bir fiyata denk geliyor, tavsiye ederim, denediğin pahalı medyalardan daha kaliteli güvenebilirsin.
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CoreXXX 10 yıl
bd r ye daha ihtiyaç duymadım ben, hd filmleri pc de seyrediyorum zaten , e 1 tb hdd 5 tane blue ray medyası fiyatına nerdeyse , alır ona depolarım, napacam blue rayı, büyük veri depolayan firmalar alsın, onlarada zaten pahalı felan gözükmez, sonuçta iş yapıyorlar,bu blu ray düşmemekde inat ettiği sürece yeni çıkan bir medya türü bu teknolojiyi çok kolay süpürür
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erdemms 10 yıl
haberde yanlışlık var, son kullanıcıya sunulacak aletin modeli BDR-2205 ve önümüzdeki yılın başında satışa sunulacak; habere konu olan ise BDR-205 ve ekim ayında sistem yapıcılarına satılacak sadece.

vr-zone.com/...
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sertacaygun 10 yıl
Haber az , öz ve güzel olmuş. Hep böyle olsa...
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1963bursa 10 yıl
Tanesi 20liraya boş BD var doğru ama 15 tanesi 39$'a da BD var. Memorex 4x, her işide görür yeteri kadar kaliteli, hızlı yazıyor aldatmacasına düşüp 12x yazıcı da almayacaksınız, 4x alacaksınız, aralarında dünya kadar fiyat farkı var.
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K58 10 yıl
Boş medya fiyatı 20 Tl olduktan sonra pioneer olsa ne olur bmw olsa ne olur,adamın kayıt yaparken eli titrer.
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Master_Evil 10 yıl

K58

Boş medya fiyatı 20 Tl olduktan sonra pioneer olsa ne olur bmw olsa ne olur,adamın kayıt yaparken eli titrer.

doğru valla
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bbuzol 10 yıl
hayır hala ucuzlamadı şu blu-ray olayı onu anlamıyorum bitürlü.Yaygınlaşmıyor böyle olunca sanırım.Dvd'nin hükmü daha devam edecek gibi böyle giderse.
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TELESCOPE 10 yıl
adını devleştirmiş bir kere ,yaparmı yapar paylaşım için teşekkürler
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