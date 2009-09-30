Pioneer 12x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüsünü duyurdu

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Japon elektronik devi Pioneer, tek ve çift katmanlı medyalara 12x hızında kayıt yapabilen yeni bir Blu-ray sürücüsünü duyurdu. SATA ara birimini destekleyen ve 4MB tampon bellek birimine sahip olan yeni sürücü BD-R/-R DL medyalara 12x, BD-RE/-RE DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x hızında kayıt yapabilen sürücü, ayrıca CD'lere 40x ve CD-RW'lere de 24x yazabiliyor. Ekim ayında satışa sunulacak BDR-2205 kod adlı yeni Blu-ray sürücüsünün 249$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.