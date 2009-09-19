Pionner 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu

Optik sürücü pazarında sektörün lider isimlerinden birisi olan Japonya merkezli Pioneer, ürün gamının 12x hızında kayıt yapabilen ilk Blu-ray yazıcısını duyurdu. Firmanın BDR-S05J-BK kod adını taşıyan yeni sürücüsü, SATA ara birimini destekliyor ve 4MB kapasiteli tampon bellekle geliyor. PowerRead ve PureRead gibi performans ve verimlilik odaklı teknolojilerle donatılan yeni sürücü Blu-ray yazma hızı ile dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Pioneer tarafından açıklanan resmi bilgilere göre BD-R/-R DL medyalara 12x hızında kayıt yapabilen yeni sürücü, BD-R LTH medyalara 6x, BD-RE/-RE DL medyalara 2x, DVD-R/+R'lere 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW'lere 8x, DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM medyalara 5x, CD-R'lere 40x ve CD-RW'lere de 24x hızında kayıt yapabiliyor.



Pioneer'ın 12x hızında Blu-ray kaydı yapabilen BDR-S05J-BK kod adlı yeni sürücüsü olarak 417$'lık satış fiyatı ile ilk olarak Japonya'da kullanıma sunulacak.