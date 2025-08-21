Giriş
    Google Pixel 10 kamera özellikleri: 100x Pro Res Zoom, 24fps video ve fazlası

    Google Pixel 10 telefonlar, bir dizi yeni kamera özelliği ve mevcut özellikler için geliştirmelerle birlikte geliyor. İşte Pixel 10 Pro modellerin öne çıkan kamera özellikleri:

    Google Pixel 10 Pro XL Fold kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Pixel 10 serisi, yapay zekanın yardımıyla gelişmiş yakınlaştırma özellikleri, faydalı fotoğrafçılık ipuçları, düzenleme yardımı ve daha fazlasını sunuyor.

    Pixel 10, telefoto lensle geliyor

    Tartışmasız en dikkat çekici yeni kamera özelliği standart Pixel 10 modelinde bulunuyor. Pro modellerin piyasaya sürülmesinden bu yana ayrı telefoto lensle donatılan ilk baz model. Bu 10.8 MP kamera, Pixel 9 Pro ve 10 Pro Fold'da bulunan telefoto lensle aynı. Daha önce yalnızca Pro modellerine özel olan 20 kata kadar süper çözünürlükte yakınlaştırma özelliğini sunuyor. Ancak, ana kamera sensörü 48 megapiksel sensöre düşürüldü. Pixel 9'da 50 MP kamera bulunuyor.

    Yapay zeka destekli 100x'e kadar yakınlaştırma

    Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'de yakınlaştırma, Pro Res Zoom olarak adlandırılan yeni bir özellikle bir üst seviyeye taşınıyor. Pro modellerdeki Super Res Zoom’un yerini alan bu yeni özellik, yapay zekanın desteğiyle 100x'e kadar büyütme sağlıyor. Üçlü kamera kurulumu değişmeden kaldığı için, fotoğrafları iyileştirmek büyük ölçüde yapay zekaya kalıyor.

    Kamera rehberi

    Geliştirilmiş Gemini modellerinin entegrasyonu sayesinde tüm Pixel 10 modelleri, güçlü yeni yapay zeka özelliklerinden yararlanıyor. Önizleme özelliği olan Camera Coach, en iyi fotoğrafı çekmeniz için gerçek zamanlı, ekran üzerinde geri bildirim sağlıyor. Açılardan ve yakınlaştırma seviyelerinden Portre gibi belirli modların kullanımına kadar her konuda öneriler sunuyor.

    Guided Frame, Gemini desteğiyle geliştirildi

    Guided Frame özelliği, yalnızca yüzler için değil, tüm sahneler için eksiksiz görüntü açıklamaları sağlayacak şekilde geliştirilmiş. Bu, görme engelli kullanıcılar için paha biçilmez bir araç haline getiriyor; artık en karmaşık ortamlarda bile daha iyi fotoğraflar çekmelerine yardımcı olacak ayrıntılı ses ve metin ipuçları alabiliyorlar.

    En iyi çekim özelliği artık otomatik

    İlk olarak Pixel 8'de görülen popüler Best Take özelliği, Pixel 10 serisinde otomatikleştirildi. Artık bir grup fotoğrafı çekerken, kamera her kişi için en iyi yüz ifadesini bulmak üzere 150 saniyeye kadar anlık görüntüyü anında analiz ediyor. Sonuçlar daha sonra herhangi bir manuel müdahale olmadan mükemmel çekimi oluşturmak için kusursuz bir şekilde bir araya getiriliyor ve doğru fotoğrafı bulmak için düzinelerce fotoğrafı eleme zahmetinden kurtarıyor.

    C2PA desteği

    Pixel 10'un bir diğer ilk kamera özelliği ise dahili C2PA (İçerik Güvenilirliği ve Özgünlüğü Koalisyonu) desteği. Bu teknoloji, bir görüntüye uygulanan tüm yapay zeka tabanlı düzenlemeleri kataloglayıp belgeliyor. Tüm Pixel 10 serisi telefonlar, bu özelliği varsayılan olarak sunan ilk akıllı telefonlar.

    Pixel 10 Pro Fold'a özel "Instant View"

    Pixel 10 Pro Fold, daha büyük dahili ekranın avantajlarından yararlanan birkaç yeni kamera özelliğine sahip. Instant View, son fotoğraflarınızdan oluşan döngüyü doğrudan vizörün yanında gösteriyor. Bu özellik, kamera uygulamasından çıkmadan çekimleri hızlıca incelemenizi ve karşılaştırmanızı sağlıyor.

    Portre modunda iyileştirmeler

    Google ayrıca, Portre modunda önemli iyileştirmeler yapıldığını ve nesnelerin arka plandan daha doğru bir şekilde ayrılmasını sağlayacak daha iyi bölünlendirme sağladığını iddia etti. Bu yazılım tabanlı geliştirme, daha keskin ve daha profesyonel görünümlü portreler sunmayı amaçlıyor.

    24fps 8K video kaydı

    İlk kez tüm Pixel 10 modelleri, mevcut tüm çözünürlüklerde sinematik 24 fps hızında video çekebiliyor. Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL, Video Boost yardımıyla 24 fps hızında 8K video kaydı yapabiliyor. Bunun için Google Fotoğraflar üzerinden yükleme ve işleme yapılması gerekiyor.

    [youtube=

    Kaynakça https://blog.google/products/pixel/pixel-10-camera-features/ https://9to5google.com/2025/08/20/pixel-10-camera-features/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

