Google Pixel 10 serisinin Qi2 kablosuz şarj hızları ortaya çıktı

Yalnızca Pixel 10 Pro, 25W şarjı destekleyen Qi2.2 sürümle geliyor
Google’ın yeni Pixel 10 serisi, manyetikli Qi2 kablosuz şarjı destekleyen ilk modeller. Qi 2.2 sürümü, şarj hızında önemli bir yükseltmeyle (25 W) piyasaya sürüldü. Ancak, yalnızca Pixel 10 Pro XL modeli Qi 2.2.0'ı destekliyor. Serinin geri kalanı (Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro Fold), 2023'ten kalma standart bir sürüm olan Qi 2.0.1'i kullanıyor.
Cihazlar hâlâ aynı şarj cihazlarıyla çalıştığından ve 15W şarj hızlarını desteklediğinden çok önemli bir detay olmasa da eski sürümün kullanıldığını görmek garip. Bunun nedeni de belirsiz, çünkü yükseltilmiş şarj hızları WPC'nin ifadesine göre isteğe bağlı olduğundan Qi 2.2 kullanılabilir.
Google, 25 W şarj özelliğinin olmamasının temel nedeninin ısı olduğunu söylüyor. Apple'ın en yeni iPhone'ları da Qi 2.0.1 sürümünü destekliyor.