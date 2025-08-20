Google Pixel 10 Pro Fold tanıtıldı: Qi2 şarj ve IP68 sertifikalı ilk katlanır telefon

Tam Boyutta Gör Pixel 10 serisi, yeni yapay zeka ve kamera özellikleriyle birlikte geliyor. Temel model olan Pixel 10, 799 dolardan başlayan fiyatlarla ve çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor. Daha güçlü Pixel 10 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar, daha büyük ekrana ve 256 GB depolama alanına sahip Pixel 10 Pro XL'ın başlangıç fiyatı ise 1199 dolar. Google ayrıca, katlanabilir telefonunun güncellenmiş bir sürümü olan Pixel 10 Pro Fold’u 1.799 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüyor. Peki, serinin en pahalı modeli olan Google Pixel 10 Pro Fold katlanan telefon neler sunuyor?

Google Pixel 10 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 2 sa. önce eklendi

Yeni, iki kat daha dayanıklı menteşe sistemi

Google, Pixel 10 Pro Fold’un yeni dişlisiz menteşesinin daha küçük çerçevelere sahip daha büyük dış ekran sağladığını ve menteşenin Pixel 9 Pro Fold'un menteşesinden iki kat daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Pixel 10 Pro Fold, 8 inç boyutuyla katlanabilir cihazlar arasında en büyük iç ekrana, daha küçük çerçeveleri sayesinde de daha büyük 6.4 inç dış ekrana sahip. 8 inç Super Actual Flex ekranın düşmelere karşı ek koruma sağlamak için dayanıklı ultra ince cam ve çift katmanlı darbe önleyici filmlerle yeniden tasarlandığı belirtildi.

IP68 sertifikası

Pixel 10 Pro Fold, IP68 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip ilk model ve pili 30 saate kadar dayanabiliyor. Ayrıca, 30 dakikada %50 şarj oluyor. Google ayrıca, hem iç hem de dış ekranların önceki modele göre %11 daha parlak olduğunu ve 3000 nit'e kadar maksimum parlaklık sağladığını belirtiyor.

Qi2 kablosuz şarj desteği

Pixel 10 Pro Fold, ayrıca Qi2 şarj özelliğine sahip ilk katlanabilir telefon. Telefona entegre yeni Pixelsnap manyetik teknolojisi sayesinde telefon katlanmadan özel standında kablosuz şarj olabiliyor.

Geliştirilmiş bölünmüş ekran

Bölünmüş Ekran özelliğiyle kullanıcılar artık uygulamalarını ekran sınırlarının ötesine taşıyabiliyor ve tek dokunuşla ekranda hangi uygulamanın daha fazla alana sahip olacağını ayarlayabiliyor. Google, bu özelliğin Google Fotoğraflar'daki bir fotoğrafı veya Chrome'dan bir bağlantıyı doğrudan Mesajlar'a sürüklemek gibi işlemler için kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca bir uygulamada uçuş bilgilerini karşılaştırıp başka bir uygulamada otel müsaitliğini kontrol ederek arkadaşlarınızla bir seyahat planlayabilirsiniz.

Oyun kumandası işlevi

Pixel 10 Pro Fold’un dış ekranında kullanıcıların Asphalt Legends ve Disney Speedstorm gibi oyunlarda daha sürükleyici oyun deneyimi yaşamasını sağlayan yeni bir oyun kumandası özelliği bulunuyor. Google ayrıca, hareket halindeyken sürükleyici izleme deneyimi için Netflix ve Disney+'ta optimizasyon işlemi yapıldığını belirtti.

Pixel 10 Pro Fold kamera özellikleri

Kameraya gelince, yeni Anında Görüntüleme (Instant View) özelliği, fotoğraflarınızı çeker çekmez açılan iç ekranda yan yana incelemenizi sağlıyor. Çift Ekran Önizleme (Dual Screen Preview) özelliği de herkesin poz verirken kendini görmesini sağlayarak en iyi fotoğrafı, portreyi veya videoyu çekmeyi kolaylaştırıyor.

Telefonda 48 MP geniş açılı kamera, 20x'e kadar süper çözünürlüklü yakınlaştırma özelliğine sahip 5x telefoto lens ve makro odaklı ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Tensor G5 işlemci

Pixel 10 Pro Fold’un kalbinde Tensor G5 işlemci yer alıyor. Google, Tensor G5'in beş yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana çipinde yapılan en önemli yükseltme olduğunu, çünkü makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki en son gelişmelere uygun olarak tasarlandığını belirtiyor. İşlemci, %60’a kadar daha güçlü TPU ve ortalama %34 daha hızlı CPU dahil olmak üzere çift haneli performans artışı sunarak internette gezinmeyi veya uygulamaları başlatmayı daha sorunsuz hale getiriyor.

Tensor G5 ayrıca Google'ın en yeni Gemini Nano modelini çalıştıran ilk çip ve lansmanda Gemini Live, Magic Cue ve Daily Hub gibi 20'den fazla üretken yapay zeka deneyiminin yanı sıra Add Me, Best Take ve Camera Coach gibi güçlü fotoğrafçılık özelliklerini getiriyor.

Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı ne kadar?

Google Pixel 10 Pro Fold, 1800 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri

Kapak ekranı: 6.4 inç, 1080x2364, 60-120Hz, 3000 nit, HDR, OLED Actua

6.4 inç, 1080x2364, 60-120Hz, 3000 nit, HDR, OLED Actua Ana ekran: 8 inç, 2076x2152, 1-120Hz, 3000 nit, HDR, Super Actua Flex

8 inç, 2076x2152, 1-120Hz, 3000 nit, HDR, Super Actua Flex İşlemci : Google Tensor G5 + Titan M2 güvenlik çipi

: Google Tensor G5 + Titan M2 güvenlik çipi Bellek : 16 GB RAM (LPDDR5X)

: 16 GB RAM (LPDDR5X) Depolama : 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)

: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) Arka kamera: 48MP f/1.7 (geniş) + 10.5MP f/2.2 (ultra geniş) + 10.8MP f/3.1 (telefoto)

48MP f/1.7 (geniş) + 10.5MP f/2.2 (ultra geniş) + 10.8MP f/3.1 (telefoto) Ön kamera : 10MP f/2.2

: 10MP f/2.2 İç kamera: 10MP f/2.2

10MP f/2.2 Batarya : 5015 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

: 5015 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj Yazılım : Android 16, 7 yıl Android güncellemesi

: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi Boyut : 155.2 x 76.3 x 10.8mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5.2mm (açık)

: 155.2 x 76.3 x 10.8mm (katlı), 155.2 x 150.4 x 5.2mm (açık) Ağırlık : 258 g

: 258 g Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 6, Google Cast, UWB, Thread, GPS GNSSS dual band

: WiFi 7, Bluetooth 6, Google Cast, UWB, Thread, GPS GNSSS dual band Ses : Stereo hoparlörler, 3 mikrofon, surround ses, rüzgar gürültüsü önleme

: Stereo hoparlörler, 3 mikrofon, surround ses, rüzgar gürültüsü önleme Yapay zeka: Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Call Assist

Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Call Assist SIM: Çift SIM (Nano-SIM + eSIM)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 10 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: