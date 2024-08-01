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    Pixel 9 işlemcisi Google Tensor G4 netleşmeye başladı: İşte beklenenler

    Pixel 9 ve 9 Pro'ya güç vermesi beklenen Google Tensor G4 üzerindeki perde aralanmaya başladı. Yonga seti, verimliliğe odaklanırken küçük çaplu yükseltmeler sunacak. İşte detaylar...
    Pixel 9 işlemcisi Google Tensor G4 netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Google, yeni akıllı telefonları Pixel 9 ve Pixel 9 Pro için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Pixel 8 ve 8 Pro, bildiğiniz gibi Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kalmış, bir sonraki platformun da küçük bir yükseltme olacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Tensor G4 hakkında bazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.

    Yüzde 50'ye kadar verimlilik artışı sunacak

    Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor. Hatta Tensor G3'ün iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu, Tensor G4'ün ise 10 çekirdekli Exynos 2500'ü temel alacağı söyleniyordu. Ancak yakın tarihli AnTuTu listeleri, Tensor G4'ün Cortex-X4, üç orta sınıf Cortex-A720 çekirdeği ve dört enerji tasarruflu Cortex-A520 çekirdeği ile 1+3+4 çekirdek konfigürasyonunu temel alacağını bizlere gösterdi. Bu da, Google'ın performanstan çok verimliliğe odaklanacağı anlamına geliyor.

    Ayrıca Tensor G4, Tensor G3 ile aynı Mali-G715 grafik birimi ile geliyor.  Ancak saat hızı (890 MHz'den 940 MHz'ye) konusunda küçük bir yükseltme mevcut.

    Yonga setindeki en büyük gelişme ise son raporlara göre Exynos 5400 modem olacak. Öyle ki Pixel 8'de kullanılan Exynos 5300'den yüzde 50'ye kadar verimlilik artışı sunacağı belirtiliyor. Ancak bunun Pixel 9, 9 Pro ve Pro XL ile sınırlı olacağını belirtelim. Bütçe odaklı Pixel 9a modelinde  Exynos 5300 ve Tensor G4 ikilisi ile karşılaşabiliriz.

    Buradan yola çıkarak, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak Pixel 9 serisinin daha iyi bir pil ömrü ve selefine yakın performans sunduğunu görebiliriz. Tensor G5 ise, Google'ın muhtemelen Samsung'dan vazgeçip tamamen özel bir çözüme odaklandığı yer olacak. Raporlar, yonga seti için TSMC N3E fabrikasyon sürecine ve 2025 yılına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sabah ezanından hemen önce uyanmak ne anlama gelir dişi muhabbet kuşu anüste şişlik triger zinciri ne zaman değişir creapure ne demek bu cihazda play protect sertifikası yok

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