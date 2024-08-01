Pixel 9 işlemcisi Google Tensor G4 netleşmeye başladı: İşte beklenenler

Yüzde 50'ye kadar verimlilik artışı sunacak
Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor. Hatta Tensor G3'ün iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu, Tensor G4'ün ise 10 çekirdekli Exynos 2500'ü temel alacağı söyleniyordu. Ancak yakın tarihli AnTuTu listeleri, Tensor G4'ün Cortex-X4, üç orta sınıf Cortex-A720 çekirdeği ve dört enerji tasarruflu Cortex-A520 çekirdeği ile 1+3+4 çekirdek konfigürasyonunu temel alacağını bizlere gösterdi. Bu da, Google'ın performanstan çok verimliliğe odaklanacağı anlamına geliyor.
Ayrıca Tensor G4, Tensor G3 ile aynı Mali-G715 grafik birimi ile geliyor. Ancak saat hızı (890 MHz'den 940 MHz'ye) konusunda küçük bir yükseltme mevcut.
Yonga setindeki en büyük gelişme ise son raporlara göre Exynos 5400 modem olacak. Öyle ki Pixel 8'de kullanılan Exynos 5300'den yüzde 50'ye kadar verimlilik artışı sunacağı belirtiliyor. Ancak bunun Pixel 9, 9 Pro ve Pro XL ile sınırlı olacağını belirtelim. Bütçe odaklı Pixel 9a modelinde Exynos 5300 ve Tensor G4 ikilisi ile karşılaşabiliriz.
Buradan yola çıkarak, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak Pixel 9 serisinin daha iyi bir pil ömrü ve selefine yakın performans sunduğunu görebiliriz. Tensor G5 ise, Google'ın muhtemelen Samsung'dan vazgeçip tamamen özel bir çözüme odaklandığı yer olacak. Raporlar, yonga seti için TSMC N3E fabrikasyon sürecine ve 2025 yılına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.