Pixel 9 işlemcisi Google Tensor G4 netleşmeye başladı: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör Google, yeni akıllı telefonları Pixel 9 ve Pixel 9 Pro için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Pixel 8 ve 8 Pro, bildiğiniz gibi Tensor G3 yonga seti nedeniyle beklentilerin altında kalmış, bir sonraki platformun da küçük bir yükseltme olacağı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Tensor G4 hakkında bazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.

Yüzde 50'ye kadar verimlilik artışı sunacak

Kaçıranlar için Google Tensor işlemciler, ufak farklılıklar olsa da çoğunlukla Samsung Exynos lansmanlarına dayanıyor. Hatta Tensor G3'ün iptal edilen 9 çekirdekli Exynos 2300 olduğu, Tensor G4'ün ise 10 çekirdekli Exynos 2500'ü temel alacağı söyleniyordu. Ancak yakın tarihli AnTuTu listeleri, Tensor G4'ün Cortex-X4, üç orta sınıf Cortex-A720 çekirdeği ve dört enerji tasarruflu Cortex-A520 çekirdeği ile 1+3+4 çekirdek konfigürasyonunu temel alacağını bizlere gösterdi. Bu da, Google'ın performanstan çok verimliliğe odaklanacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Tensor G4, Tensor G3 ile aynı Mali-G715 grafik birimi ile geliyor. Ancak saat hızı (890 MHz'den 940 MHz'ye) konusunda küçük bir yükseltme mevcut.

Yonga setindeki en büyük gelişme ise son raporlara göre Exynos 5400 modem olacak. Öyle ki Pixel 8'de kullanılan Exynos 5300'den yüzde 50'ye kadar verimlilik artışı sunacağı belirtiliyor. Ancak bunun Pixel 9, 9 Pro ve Pro XL ile sınırlı olacağını belirtelim. Bütçe odaklı Pixel 9a modelinde Exynos 5300 ve Tensor G4 ikilisi ile karşılaşabiliriz.

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Buradan yola çıkarak, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak Pixel 9 serisinin daha iyi bir pil ömrü ve selefine yakın performans sunduğunu görebiliriz. Tensor G5 ise, Google'ın muhtemelen Samsung'dan vazgeçip tamamen özel bir çözüme odaklandığı yer olacak. Raporlar, yonga seti için TSMC N3E fabrikasyon sürecine ve 2025 yılına işaret ediyor.

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