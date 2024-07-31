Google'ın Circle to Search özelliği masaüstü Chrome'a geliyor

Google Chrome'a Circle to Search özelliği geliyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yılın başlarında tanıtılan Circle to Search, Galaxy S24 serisinin ardından daha fazla Android telefona ve iPhone cihazlara gelmişti. Bu özellik kapsamında ise, herhangi bir görüntü veya videonun bir bölümü çembere alarak özel aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz.
Geçtiğimiz aylardan bu yana test aşamasında olan Circle to Search özelliğinin genel kullanıma sunulacağı tarih açıklanmadı. Ancak Google, bunun çok yakında olacağını söylüyor.
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Chrome'daki Google Lens, ekranınızda gördüğünüz her şeyi aramanızı kolaylaştırır. İzlediğiniz bir videoda, canlı yayındaki bir slaytta veya bir web sayfasındaki bir resimde arama yapın. Google Lens size yanıtları hemen orada, sekmenizde verir ve bulduğunuz yeni bilgilerle gezinmeye devam edebilirsiniz.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.