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    Anlık Bildirim

    Google'ın Circle to Search özelliği masaüstü Chrome'a geliyor

    Bu yılın başlarında Samsung'un Galaxy S24 ailesinde tanıtılan Google Circle to Search özelliği artık Google Chrome'a geliyor. Özellik hem ChromeOS'de hem de Chrome'da erişilebilir hale geldi.
    Galaxy S24'ün sevilen özelliği Google Chrome'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, ilk olarak Galaxy S24 ve daha sonrasında iPhone'larda kullanılabilir hale gelen Circle to Search özelliğini daha fazla cihaza getirmeye devam ediyor. Şimdi ise bu özellik, mobil platformların ardından ChromeOS ve masaüstü Google Chrome kullanıcılarına da sunulacak.

    Google Chrome'a Circle to Search özelliği geliyor

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yılın başlarında tanıtılan Circle to Search, Galaxy S24 serisinin ardından daha fazla Android telefona ve iPhone cihazlara gelmişti. Bu özellik kapsamında ise, herhangi bir görüntü veya videonun bir bölümü çembere alarak özel aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz. 

    Galaxy S24'ün sevilen özelliği Google Chrome'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Circle to Search özelliği şu anda ChromeOS 127 Beta ve Chrome 128 sürümlerinde kullanılabilir hale geldi. Ancak ilginç şekilde özelliğe yalnızca Google Lens üzerinden erişilebiliyor. Google tarafından adres çubuğuna eklenen "Google Lens ile ara" sekmesine tıkladığınızda, seçtiğiniz alanı seçerek veya daire içerisine alarak internette taratabiliyorsunuz.

    Geçtiğimiz aylardan bu yana test aşamasında olan Circle to Search özelliğinin genel kullanıma sunulacağı tarih açıklanmadı. Ancak Google, bunun çok yakında olacağını söylüyor. 

    Chrome'daki Google Lens, ekranınızda gördüğünüz her şeyi aramanızı kolaylaştırır. İzlediğiniz bir videoda, canlı yayındaki bir slaytta veya bir web sayfasındaki bir resimde arama yapın. Google Lens size yanıtları hemen orada, sekmenizde verir ve bulduğunuz yeni bilgilerle gezinmeye devam edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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