Google'ın Circle to Search özelliği masaüstü Chrome'a geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, ilk olarak Galaxy S24 ve daha sonrasında iPhone'larda kullanılabilir hale gelen Circle to Search özelliğini daha fazla cihaza getirmeye devam ediyor. Şimdi ise bu özellik, mobil platformların ardından ChromeOS ve masaüstü Google Chrome kullanıcılarına da sunulacak.

Google Chrome'a Circle to Search özelliği geliyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yılın başlarında tanıtılan Circle to Search, Galaxy S24 serisinin ardından daha fazla Android telefona ve iPhone cihazlara gelmişti. Bu özellik kapsamında ise, herhangi bir görüntü veya videonun bir bölümü çembere alarak özel aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Circle to Search özelliği şu anda ChromeOS 127 Beta ve Chrome 128 sürümlerinde kullanılabilir hale geldi. Ancak ilginç şekilde özelliğe yalnızca Google Lens üzerinden erişilebiliyor. Google tarafından adres çubuğuna eklenen "Google Lens ile ara" sekmesine tıkladığınızda, seçtiğiniz alanı seçerek veya daire içerisine alarak internette taratabiliyorsunuz.

Google Fotoğraflar’ın sevilen özelliği artık daha işlevsel 1 gün önce eklendi

Geçtiğimiz aylardan bu yana test aşamasında olan Circle to Search özelliğinin genel kullanıma sunulacağı tarih açıklanmadı. Ancak Google, bunun çok yakında olacağını söylüyor.

Chrome'daki Google Lens, ekranınızda gördüğünüz her şeyi aramanızı kolaylaştırır. İzlediğiniz bir videoda, canlı yayındaki bir slaytta veya bir web sayfasındaki bir resimde arama yapın. Google Lens size yanıtları hemen orada, sekmenizde verir ve bulduğunuz yeni bilgilerle gezinmeye devam edebilirsiniz.

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Galaxy S24'ün sevilen özelliği Google Chrome'a geliyor