Pixel 9 ve Galaxy S24 karşı karşıya: Hangi cihaz öne çıkıyor?

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Google, yeni Pixel 9 serisi akıllı telefonlarını global pazarda tanıtarak teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Pixel 9, özellikle Samsung Galaxy S24 ile doğrudan rekabet ederek, akıllı telefon dünyasında önemli bir konumda yer alıyor. Peki, bu iki dev cihaz arasında tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Pixel 9 mu yoksa Galaxy S24 mü?

Samsung Galaxy S24, 7.6 mm kalınlığı ve 167 gram ağırlığı ile oldukça ince ve hafif bir cihaz. Pixel 9 ise 8.5 mm kalınlığı ve 198 gram ağırlığı ile daha kalın ve ağır bir profil sergiliyor. Her iki cihaz da alüminyum çerçeveye sahip olup, suya ve toza karşı dayanıklı IP68 sertifikasına sahip.

Ekran boyutları ve özelliklerine geldiğimizde, Pixel 9'un 6.3 inçlik ekranı, Galaxy S24'ün 6.2 inçlik ekranından biraz daha büyük. Her iki cihaz da FHD+ OLED paneller kullanıyor ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ancak parlaklık konusunda Pixel 9, 2700 nit tepe parlaklığı ile Galaxy S24'ün 2600 nit tepe parlaklığını geride bırakıyor. Bu fark, HDR içerik izlerken daha belirgin hale geliyor.

Pixel 9’un daha büyük ve parlak ekranı, özellikle multimedya deneyimi arayan kullanıcılar için cazip olabilir. Ancak, daha ağır ve kalın yapısı, taşınabilirlik açısından dezavantaj yaratabilir.

Performans ve batarya: Hız mı, dayanıklılık mı?

Pixel 9, Tensor G4 işlemcisi ile donatılmışken, Galaxy S24 Exynos 2400 işlemciye sahip. Benchmark testlerinde Galaxy S24, Pixel 9'a kıyasla önemli bir performans avantajı sağlıyor. Örneğin, Geekbench 6 testlerinde Galaxy S24, tek çekirdek testinde 2100 puan ve çok çekirdek testinde 6600 puan alarak Pixel 9'u geride bırakıyor.

Batarya konusunda Pixel 9, 4700 mAh kapasiteli bir batarya ile gelirken, Galaxy S24 4000 mAh bataryaya sahip. Şarj hızları ise birbirine oldukça yakın; Pixel 9 27W kablolu şarj desteği sunarken, Galaxy S24 25W ile geliyor.

Galaxy S24, performans arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilirken, Pixel 9'un daha büyük bataryası uzun pil ömrü isteyenler için ideal olabilir.

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Kamera özellikleri: Piksel üstünlüğü mü, lens çeşitliliği mi?

Pixel 9, 50MP ana kamera ve 48MP ultra geniş açılı kamera ile çift kamera kurulumuna sahip. Galaxy S24 ise 50MP ana kamera, 10MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açılı kamera ile üçlü kamera kurulumuna sahip. Her iki cihaz da ön kameralarında yüksek çözünürlük sunuyor; Pixel 9, 10.5MP, Galaxy S24 ise 12MP ön kameraya sahip.

Galaxy S24'ün kamera kurulumundaki çeşitlilik, farklı çekim senaryolarında daha fazla esneklik sunabilir. Ancak, Pixel 9’un kameraları özellikle yazılım destekli iyileştirmelerle öne çıkıyor.

Yapay zeka destekli özellikler: Akıllı asistanlar ve fotoğraf düzenlemeleri

Pixel 9, Magic Eraser, Photo Unblur ve Real Tone gibi özelliklerle fotoğraf deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, Google Asistan’ın gelişmiş yapay zeka desteği ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Galaxy S24 ise Bixby ve Samsung’un Galaxy AI platformu üzerinden benzer yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Özellikle video sabitleme ve 8K video kayıt özellikleri ile dikkat çekiyor.

Her iki cihaz da yapay zeka destekli yenilikler sunuyor ancak Pixel 9, Google’ın yazılım ekosistemine entegre yapay zeka özellikleri ile bir adım öne çıkıyor.

Fiyat ve son değerlendirmeler

Pixel 9, global pazarda 960 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. Galaxy S24 ise aynı depolama kapasitesiyle 815 dolar civarında, daha uygun bir fiyat etiketi taşıyor. Cihazların Türkiye fiyatları yerine global fiyatlarını veriyoruz çünkü ülkemizdeki vergi ve zam politikası yüzünden fiyatlar sürekli değişmekte ve bugün verdiğimiz fiyat yarın farklılaşabilmekte. Bu sebeple daha sağlıklı bir karşılaştırma için, dolar bazlı fiyatlar üzerinden devam ediyoruz.

Galaxy S24, daha uygun fiyatı, daha güçlü performansı ve çeşitli kamera özellikleri ile dikkat çekerken, Pixel 9 daha büyük batarya kapasitesi ve Google'ın yazılım avantajları ile öne çıkıyor. Hangi cihazın daha iyi olduğu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Sonuç olarak, Pixel 9 ve Galaxy S24 arasında tercih yaparken, kullanıcıların önceliklerini belirlemesi gerekiyor. Eğer üstün performans ve çok yönlü kamera özellikleri sizin için öncelikliyse Galaxy S24 mantıklı bir tercih olabilir. Ancak, uzun pil ömrü ve yazılım destekli fotoğraf deneyimi arıyorsanız Pixel 9, doğru seçim olabilir.

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