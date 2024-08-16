Vivo T3 Pro bu sefer de Geekbench sonuçları ve sızdırılan özellikleri ile karşımızda

Vivo, T3 serisini genişletmeye devam ediyor ve bu seriye yakında bir “Pro” modeli eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan görüntülerle dikkat çeken Vivo T3 Pro, şimdi de Geekbench benchmark veritabanında karşımıza çıktı.
V2404 model numarasına sahip olduğu doğrulanan T3 Pro 5G, Geekbench testlerinde tek çekirdek performansında 1.147 puan, çok çekirdek performansında ise 3.117 puan aldı. Bu sonuçlar, cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle güçlendirildiğini ortaya koyuyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2,63 GHz hızında çalışıyor ve Adreno 720 GPU ile destekleniyor. Ayrıca cihazın 8 GB RAM kapasitesi ve Android 14 tabanlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı belirtiliyor.
IMEI veritabanındaki sızıntılar, T3 Pro modelinin varlığını daha önce doğrulamıştı, ancak cihaz hakkında daha fazla bilgi vermemişti. Ancak, son dönemde çevrimiçi olarak paylaşılan bazı gayri resmi kaynaklar, T3 Pro'nun yalnızca 7,49 mm kalınlığında olacağı ve 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor. Bu bataryanın hızlı şarj desteği ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.
Ekran tarafında ise cihazın, 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED panelle donatılacağı iddia ediliyor. Kamera özellikleri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, ana kameranın 50 MP çözünürlüğünde bir Sony sensör kullanacağı konuşuluyor. Sızdırılan tasarım görüntüleri, cihazın üçlü kamera kurulumu ile geleceğini gösterse de, diğer iki kameranın detayları henüz netleşmiş değil.
Vivo, T3 Pro 5G modeline dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ortaya çıkan sızıntılar ve benchmark sonuçları, cihaz hakkında önemli ipuçları veriyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.