Vivo T3 Pro bu sefer de Geekbench sonuçları ve sızdırılan özellikleri ile karşımızda

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Vivo, T3 serisini genişletmeye devam ediyor ve bu seriye yakında bir “Pro” modeli eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan görüntülerle dikkat çeken Vivo T3 Pro, şimdi de Geekbench benchmark veritabanında karşımıza çıktı.

V2404 model numarasına sahip olduğu doğrulanan T3 Pro 5G, Geekbench testlerinde tek çekirdek performansında 1.147 puan, çok çekirdek performansında ise 3.117 puan aldı. Bu sonuçlar, cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle güçlendirildiğini ortaya koyuyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2,63 GHz hızında çalışıyor ve Adreno 720 GPU ile destekleniyor. Ayrıca cihazın 8 GB RAM kapasitesi ve Android 14 tabanlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı belirtiliyor.

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IMEI veritabanındaki sızıntılar, T3 Pro modelinin varlığını daha önce doğrulamıştı, ancak cihaz hakkında daha fazla bilgi vermemişti. Ancak, son dönemde çevrimiçi olarak paylaşılan bazı gayri resmi kaynaklar, T3 Pro'nun yalnızca 7,49 mm kalınlığında olacağı ve 5.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor. Bu bataryanın hızlı şarj desteği ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Ekran tarafında ise cihazın, 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED panelle donatılacağı iddia ediliyor. Kamera özellikleri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, ana kameranın 50 MP çözünürlüğünde bir Sony sensör kullanacağı konuşuluyor. Sızdırılan tasarım görüntüleri, cihazın üçlü kamera kurulumu ile geleceğini gösterse de, diğer iki kameranın detayları henüz netleşmiş değil.

Vivo, T3 Pro 5G modeline dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ortaya çıkan sızıntılar ve benchmark sonuçları, cihaz hakkında önemli ipuçları veriyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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